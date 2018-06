Muere un ciclista en Villena y otro resulta herido en El Perelló

Un hombre de 82 años y nacionalidad británica que conducía una bicicleta falleció ayer sábado en una colisión con un turismo en la CV-81 en el término municipal de Villena. El accidente tuvo lugar a las 11.20 horas y el hombre fue trasladado en helicóptero a un centro sanitario pero falleció sobre las 13 horas, según informó Tráfico. La colisión frontolateral entre ambos vehículos se produjo en el kilómetro 49,500.

Por otro lado, otro ciclista fue arrollado ayer en El Perelló por un conductor que circulaba junto a otros aficionados por la carretera del Saler (la CV-500), a su paso por esta población valenciana. El accidente, que obligó a que la víctima recibiese asistencia sanitaria in situ debido a que sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el atropello, ocurrió en torno a las once de la mañana. Los hechos sucedieron cuando el conductor de un vehículo, al realizar un giro de entrada a la izquierda, arrolló a un ciclista que circulaba con un grupo de aficionados por la mencionada carretera, a la altura de la gasolinera del Perelló. Todo parece indicar que el conductor sufrió un despite, con la mala fortuna de que su vehículo alcanzanzó al deportista.

Tras el accidente, el ciclista, de 24 años, quedó inconsciente y tuvo que ser atendido in situ al haber recibido un fuerte golpe en la cabeza, siendo necesaria una mejor observación para descartar que hubiese sufrido más daños. Por ello, una ambulancia de Servicio Vital Básico (SVB) lo evacuó al Hospital de la Ribera, en Alzira, tal como detallaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hay que recordar que esta carretera, muy utilizada por los ciclistas, en especial el fin de semana, está señalizada como zona de uso ciclista por lo que se pide siempre extremar la precaución para evitar incidentes de esta índole. Mientras ocurrió el incidente, el tráfico se ralentizó en la zona del accidente, no obstante la rápida actuación de las fuerzas del orden permitió restablecer la normalidad a los pocos minutos del suceso.

En una primera exploración, se descartó que el afectado por el choque sufriese alguna herida de gravedad pese a que ha perdido el conocimiento. No obstante, los servicios médicos decidieron trasladarlo hasta el Hospital de la Ribera para practicarle una segunda observación.

El impacto también dejó el coche malparado pero el conductor implicado en el accidente no sufrió daños personales.