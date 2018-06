De Puigdemont a Jordi Évole: estas son las reacciones a la emisión de À Punt

No ha dejado indiferente a nadie. Antes, durante, o después, las redes sociales se llenaban de mensajes sobre la vuelta de la televisión pública valenciana. La mayoría han hecho referencia al "día histórico" para la sociedad valenciana.



Uno de ellos, el expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, quien desde Alemania se felicitaba porque comience la televisión pública para enriquecer las relaciones "entre territorios de habla catalana".





Tota ampliació d´oferta informativa, quan és de qualitat, és molt positiva per a formar ciutadans lliures. La llibertat d´informació és el pilar fonamental de la qualitat democràtica de qualsevol societat. Enhorabona @apunt_media per la posada en marxa!

Por coherencia no celebro.



Me decepciona el estreno de @apunt_media porque las personas sordas no podemos acceder a la información de momento.



Cumplan la ley, no tarden en hacerlo.

Que no tengamos que estar años luchando como con Canal 9.#subtitulado #ComencemÀPunt