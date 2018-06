Reacciones a la sentencia de Gürtel: Puig: "La sentencia demuestra que el PP fue dopado a las elecciones"

La sentencia de Gürtel que hoy se ha dado a conocer ha suscitado numerosas reacciones en el mundo político valenciano. El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 4 años de cárcel a Ricardo Costa y Vicente Rambla ha salido absuelto por la caja B del PPCV.



Puig dice que la sentencia demuestra que el PP fue "dopado" a las elecciones

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho hoy que la sentencia del caso Gürtel que acredita la financiación irregular del PP valenciano viene a confirmar que el Partido Popular fue "dopado" a las elecciones, por lo que ha pedido a los populares que asuman "responsabilidades políticas".

Puig ha subrayado "la tristeza" que le supone que la Comunitat Valenciana se asocie a la corrupción pero también "la alegría" de la sentencia "porque esto nunca más volverá a pasar".

A su vez ha insistido en que el PP deberá sustanciar sus responsabilidades y ha recordado que durante mucho tiempo se dijo que era cosa "de cuatro trajes" y que "esto era un invento de jueces, periodistas y policía".

Y ha señalado que finalmente ha quedado claro que "el PP estuvo adosado a la corrupción y ganó elecciones de manera irregular" y dado que el Partido Popular "de hoy es el mismo de entonces deberá asumir responsabilidades como partido".

Oltra: La sentencia confirma que el PP instaló la corrupción en instituciones

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado que la sentencia de la rama valenciana del caso Gürtel demuestra que el PP "había instalado en las instituciones valencianas una corrupción sistémica y sistemática" y que "saqueaba las arcas públicas para beneficio propio".

"No solo queda acreditada una contabilidad inveraz, que es lo que dice la sentencia, sino que queda acreditado que el PP, durante las campañas de las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008, se financió de manera ilegal", ha manifestado la también portavoz del Consell.

Ha asegurado que los tribunales "confirman algo que sabíamos en toda España", y que, según ha destacado, empezaron a denunciar partidos como el suyo (Compromís) en 2009, aunque cree que en ese momento se quedaron cortos.

Ahora se demuestra, ha dicho, que el PP "había instalado en las instituciones valencianas una corrupción sistémica y sistemática que saqueaba los fondos púbicos para perpetuarse en el poder a través de esa financiación ilegal, mientras recortaba derechos y servicios públicos en un momento donde estallaba una de las peores crisis que hemos vivido en este país".

De la absolución del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla ha señalado que eso tiene que ver con las pruebas que se hayan practicado y que no va a entrar en el criterio judicial, pero ha insistido en que "es obvio que la corrupción estaba instalada al más alto nivel del PP y que era una cuestión generalizada".

Respecto al expresident Francisco Camps, Oltra ha señalado que ese fue "uno de los problemas de que las personas penalmente responsables de esto dijeran la verdad pasado el tiempo de prescripción de los delitos".

"No es que no se hubieran producido en su momento, es que al haber pasado el tiempo ya no se pueden perseguir", ha manifestado, pero ha recordado que Camps está imputado en otras causas, como la organización de la Fórmula Uno, y ha señalado que esto "no se acaba con esta sentencia".

La vicepresidenta ha indicado que "lamentablemente una corrupción generalizada ha llevado a que en cada caso, gran evento o acción haya alrededor una trama corrupta y por tanto, lamentablemente", se seguirá "asistiendo a noticias como estas".

"Siguen manchando el nombre de la Comunitat Valenciana a pesar de haber desaparecido de los gobiernos de las instituciones valencianas", ha destacado, y ha indicado que para el actual Consell "no deja de ser doloroso que esto hubiera pasado y que la Comunitat se siga vinculando a la corrupción del PP".

Bonig: "El PP ha aprendido la lección"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha manifestado hoy que las actitudes reflejadas en la sentencia de la rama valenciana de la trama Gürtel "corresponden al pasado" y el partido ya ha "aprendido la lección" y trabaja para que estos hechos "no vuelvan a producirse".

Según ha asegurado, esta sentencia conocida hoy es "una muestra clara" de que en España "no existe impunidad" y "quien la hace la paga".

Bonig ha destacado que las personas que aparecen en esa sentencia "ya no ocupan ningún cargo orgánico dentro del PP", ya que muchas pidieron la baja en el partido y a otras se les abrió expediente, aunque ha reconocido que se "acreditan unos hechos" que el partido "reconoce" y por lo que ya se han asumido responsabilidades políticas.

También ha querido aclarar que aún no ha podido leer "en profundidad" este texto, pero ha expresado el respeto "total y absoluto" del partido a todas las sentencias judiciales y a esta en concreto que demuestra que en España "no hay impunidad para nadie".

"Les puedo asegurar que en el PP en general, y en particular en la Comunidad Valenciana, hemos aprendido la lección y estamos trabajando de formar correcta para que estos hechos no vuelvan a producirse", ha aseverado.

Así, ha ensalzado la renovación y transformación realizada por el partido tanto en la Comunidad valenciana, como en otras autonomías, a través de un "proceso participativo" en el que no solo se hizo una renovación "de personas" sino también de proyecto político.

La líder del PP valenciano también ha advertido de que es necesario el "muro de contención" que supone el partido en la Comunitat ante el "golpe separatista" que considera que no acaba en Cataluña, Navarra y el País Vasco, sino que está "plenamente vigente" en el Gobierno valenciano.



Cs: "No son casos aislados"

La síndica de Ciudadanos (Cs) en las Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, ha afirmado, tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que ha condenado a cuatro años de prisión al ex secretario general del PP de la Comunitat Valenciana Ricardo Costa y ha absuelto al exvicepresidente Vicente Rambla por la financiación irregular del partido. En aquellos momentos el PPCV estaba liderado por Francisco Camps en las elecciones de 2007 y 2008 y, según la resolución judicial, "se ha demostrado que no eran casos aislados, sino que la corrupción estaba instalada en la cúpula del PP valenciano".

Sánchez ha instado al PP a "pedir perdón y a regenerarse de verdad". "Es un nuevo mazazo. Estamos hablando de una condena de cuatro años para Ricardo Costa, que fue el número 2 del PP valenciano durante años", ha subrayado la portavoz parlamentaria de Cs, al tiempo que ha lamentado que "hay expresidentes, exconsellers y exdirigentes muy importantes del PP en la cárcel o en los tribunales".

La portavoz de Cs ha considerado "esencial aprobar medidas para luchar contra la corrupción, como la eliminación de aforamientos o la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos".

Una red "diseñada para delinquir"

El portavoz adjunto de Podem en las Corts Valencianes César Jiménez ha afirmado hoy que la sentencia de Gürtel conocida este lunes sobre el PP valenciano confirma que había una organización "diseñada para delinquir" y que entre sus objetivos estaba el de "hacerse con todo el dinero posible" para desarrollar las campañas electorales.

Jiménez ha declarado que lo de hablar de casos aislados es "una falacia", y se ha preguntado cómo habrían ido las elecciones, la distribución de escaños y los gobiernos sin esa financiación, en "una trampa continuada para hacerse con el poder con recursos públicos, con dinero de procedencia ilícita".

Preguntado en qué situación queda el PP valenciano tras esta sentencia, que condena al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa a 4 años de prisión y que considera acreditada la existencia de un sistema de financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 de este partido, el portavoz de Podem ha opinado que se deberían trasladar a la Comunitat Valenciana "la responsabilidad y las acciones" que se han adoptado en el PP nacional.

"El PPCV ha de hacer autocrítica y tomar decisiones", ha afirmado Jiménez, para añadir que muchas de las personas que hoy están en este partido ya estaban en aquella época y deben responder "con responsabilidad política".