El rival de Bonig en las primarias rompe el hielo y quiere ahora presidir el PP

El ex dirigente de Nuevas Generaciones del PP valenciano, José Luis Bayo, y en su día rival de Isabel Bonig en la presidencia del PPCV ha anunciado a través de su cuenta de Instagram y de Twitter su propósito de presentarse como "candidato de las bases" en el congreso extraordinario que el PP celebrará el fin de semana del 20 al 21 de julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy.



Bayo, que inició su carrera en el PPCV en la etapa de Francisco Camps y Ricardo Costa, llegó a quedar fuera del partido al verse envuelto en un caso que quedó archivado. Bayo se reinventó y hace un año plantó cara a Bonig en las primarias, aunque finalmente y en la víspera de la votación decidió retirarse como precandidato tras recibir apenas un centenar de avales. Ese día acudió al juzgado para pedir que se tomaran medidas cautelares y se paralizase el proceso por violación de derechos fundamentales, si bien la Justicia no le dio la razón. Bayo llevó el caso a los tribunales tras denunciar que Bonig no había jugado limpio pero el caso quedó archivado tras celebrarse un juicio.



Inasequible al desaliento, Bayo ha seguido estos meses reclamando la regeneración de su partido y ha estado en contacto con otros críticos de otras comunidades autónomas. Hoy, mientras se celebrara la junta directiva del PP que ha dado el pistoletazo de salida al congreso, ha anunciado su candidatura. Lo ha hecho a través de un vídeo grabado frente a la sede del PP que el militante ha colgado en las redes sociales. Ha dicho que quiere revitalizar el partido con una candidatura de las bases. Para ser precandidato sólo necesita cien avales.