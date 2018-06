Tres ministros arropan a Puig en su primer acto en Madrid en la era Sánchez

Primer acto de Ximo Puig en Madrid con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat medía su grado de conexión con el nuevo ejecutivo. Lo hacía en un espacio cargado de simbolismo, el Club Siglo XXI, que hasta 2015 presidió un expresident, ahora encarcelado, Eduardo Zaplana, y con una conferencia sobre un asunto en el que Puig lleva meses incidiendo (con escasos resultados visibles) y que ahora vuelve a estar entre los asuntos prioritarios de la Moncloa (así parece tras las declaraciones del último fin de semana): el modelo territorial y su hipotética reforma. La manera, en otras palabras, de mover las piezas del tablero español por si hay un encaje para Cataluña.

Puig ha insistido en la necesidad de la reforma. Y ha pedido al nuevo Ejecutivo que se ponga ya a trabajar en dos grandes acuerdos. Uno de transformación económica, para seguir el ejemplo de Alemania y Francia y poner el acento en la productividad, algo que ya remarcó en su ponencia hace diez días ante la patronal catalana. "No está entre los grandes debates, pero es el más importante del futuro de España", ha dicho.

Y un acuerdo territorial. Debería abordarse teniendo como meta una reforma constitucional en la que se escuchen todas las voces. Ese pacto "no puede esperar". "Ha de empezar a andar" sin demora. Y la primera medida debería ser la reforma del actual sistema de financiación, el gran asunto de la agenda valenciana, sobre el que pivota la legislatura del Botànic.

Puig ha señalado que ahora no hay igualdad, que hay españoles de primera y de segunda y que entre estos últimos están los valencianos. Y ha recordado que en esta tarea no se parte de cero, que el Consell ya ha ofrecido un proyecto de nuevo modelo y una hoja de ruta para la reforma constitucional. El único gobierno que ha llegado tan lejos. Lógico, porque debería recibir 2.500 millones de euros más al año para equipararse en financiación e inversiones. Y en ese contexto, ha destacado el "momento valenciano" de crecimiento económico y en inversiones.

Puig ha subrayado su agenda de reivindicaciones ante una primera línea de autoridades notable. Estaba la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, la principal implicada en la cuestión de la reforma, sobre la que incidía el pasado fin de semana (Puig expresó su apoyo explícito a esta posición), y dos ministros valencianos: José Luis Ábalos, al que concierne reparar las inversiones hacia la C. Valenciana, y Carmen Montón, titular de Sanidad.

El jefe del Consell ha expresado su confianza en el nuevo Gobierno de España y ha puesto el ejemplo de la C. Valenciana para espantar "alarmismos" y mostrar que una línea de acuerdos plurales puede dar más estabilidad que no un Ejecutivo en mayoría.

El Gobierno tendrá que priorizar, ha dicho, pero "podrá dar los pasos más esenciales", comenzar a andar. Se ha situado de esta manera a favor de intentar consumir la legislatura. Ha pedido así a los grupos que han apoyado la investidura de Sánchez a hacer de este "un tiempo útil y no un terreno preelectoral".



Sentencia de la Gürtel valenciana

Puig se ha referido durante su conferencia a la sentencia de la rama valenciana de Gürtel, conocida esta mañana. Demuestra que la teoría de los casos aislados es "ciencia ficción" y recuerda la necesidad de establecer una frontera clara entre la corrupción y el sistema político, ha afirmado.

Desde este enfoque, el cambio en la Moncloa ha sido "oxígeno para la sociedad española".