Barceló prioriza las listas de espera con Montón de «aliada» en Madrid

La nueva consellera de Sanidad, Ana Barceló, destacó ayer que su «objetivo prioritario» es trabajar para «reducir las listas de espera» en busca de una igualdad real entre los valencianos, además de garantizar «el diálogo comprometido» con todos los actores para «poner a las personas en el centro de todas las políticas».

Barceló recibió ayer en la sede de la conselleria, ante una gran expectación de los trabajadores, las competencias de Sanidad por parte de su antecesora en el cargo y actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a quien pidió que canalice en Madrid «las legítimas reivindicaciones» valencianas.

La nueva responsable de Sanidad en el Consell remarcó que es «prioritario» atender las listas de espera porque «quien está enfermo necesita de todos los recursos de la Administración para ser atendido con inmediatez. Eso es lo que significa la igualdad de oportunidades», apuntó.

Asimismo, pidó ayuda a la hasta hace unos días consellera: «Sabemos que desde el profundo conocimiento que tienes de la sanidad valenciana y por la que tanto has trabajado, canalizarás hacia el Gobierno de la nación nuestras legítimas reivindicaciones y nuestras aspiraciones. Cuento contigo porque sé que contribuirás a que se haga realidad», señaló.

Por su parte, Montón se ofreció como la «mejor aliada» para que la Comunitat Valenciana «recupere todo el tiempo perdido». «Seré la mejor aliada para conseguir todas las cosas que sé que nos hacen falta, que nos escuchen en Madrid y para ser un agente facilitador para sanidad y bienestar social. En mí tenéis una aliada, todo el diálogo y toda la fuerza para intentar que la Comunitat Valenciana recupere todo el tiempo perdido», aseveró la nueva ministra del gobierno de Pedro Sánchez, que quiso agradecer el trabajo de los últimos tres años a todos los empleados de la conselleria. Además, dio la bienvenida a la nueva consellera: «Esto es algo apasionando, que engancha, que tienes un día regular y otro magnífico porque sabes que has hecho algo que cambia la vida de las personas», aseveró la ministra, para indicar que ha intentado hacer las cosas «con rigor pero sin equidiscencias» y que «el Gobierno del cambio es transparente». Montón también incidió en que trabajará para «intentar devolver la asistencia sanitaria de manera universal», en lo que, afirmó, van a estar volcados durante el primer mes en el ministerio. «El Gobierno dejará bien claro que la salud es un derecho y que no admite exclusión sanitaria por razón de procedencia, origen o situación administrativa. Estamos hablando de decencia y un Gobierno decente no deja a nadie atrás, y una sociedad decente y solidaria como la española tampoco quiere tener una exclusión sanitaria», concluyó.