Llamazares presenta "Actúa" un espacio político con vocación de partido

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, ha presentado esta tarde en València 'Actúa', "una plataforma de intervención política y también un partido político en el que confluyen distintas personalidades y activistas de la izquierda, cuyo principal objetivo desde hace años es que en España se produzca un acuerdo político y un gobierno de cambio". La formación "no descarta" presentarse en los "próximas elecciones autonómicas, municipales o europeas".

Así lo ha explicado Llamazares antes de presentar la plataforma en la sede de Comisiones Obreras (CCOO) de València junto a la periodista Teresa Aranguren y la política Marisa Bergaz. Llamazares ha destacado que Actúa "será un actor desde la izquierda, favorable a gobiernos de cambio, tanto a nivel municipal como autonómico, y un actor favorable al diálogo y al acuerdo político".

La formación aglutina tanto a Llamazares y Aranguren como al exmagistrado Baltasar Garzón, el exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza y "una serie de personas que son representativas de movimientos sociales, de organizaciones humanitarias, sindicales y politicas". "En torno a eso, intentaremos construir con personalidades y organizaciones un proyecto que en principio nace para entenderse con otros proyectos existentes pero que no descarta participar electoralmente", ha indicado.

Actúa es una "fuerza en estos momentos se está constituyendo". "Estamos presentando la plataforma, dialogando con otras fuerzas y, a partir de esa constitución, diseñaremos la propuesta programática". "Tenemos unas líneas programáticas estatales y vamos a discutir en una conferencia programática en otoño las líneas programáticas autonómicas y municipales", ha detallado.

"La idea es que en el momento que definamos nuestro programa en la conferencia programática y nos constituyamos a nivel autonómico y municipal, iniciar un diálogo con el resto de las fuerzas políticas para ver cómo podemos afrontar los próximos retos políticos y electorales", ha señalado, antes de indicar que en la Comunitat tendrán una "relación preferente con Compromís y con el PSPV". "Queremos hablar con todos", ha asegurado.



Los retos: las pensiones y los derechos laborales

Gaspar Llamazares ha avanzado que la "aspiración fundamental" de Actúa es que "la política en este país cambie, tanto a nivel central como autonómico y municipal, y que dé respuesta a los grandes retos".

Entre estos "retos", ha citado "en primer lugar el de recuperar los derechos laborales y sociales arrebatados durante la crisis", ya que "en estos momentos está en peligro el propio sistema de pensiones por la precariedad laboral de los jóvenes".

Por otra parte, ha subrayado que es "imprescindible poner en marcha toda una serie de iniciativas de transparencia y regeneración democrática frente a la corrupción, a nivel central, autonómico y municipal", y se ha referido a "planes anticorrupción, oficinas anticorrupción, líneas calientes para las denuncias de los ciudadanos, de alguna manera una depuración y regeneración de la vida democrática para recuperar la credibilidad de las instituciones".

"Luego, creemos que hay que afrontar un tema que con el PP ha retrocedido, que es el reconocimiento de las comunidades autónomas y su autonomía y, en ese sentido, recuperar el modelo político y de financiación autonómico", ha añadido.

Por tanto, "en el último año de gestión de los gobiernos de cambio autonómicos y municipales que han estado ahogados por la política de restricción" de (el exministro de Hacienda) Cristóbal Montoro", ha defendido que "debe despejarse" la "cuestión social de los servicios públicos, que en buena parte son de gestión municipal y autonómica, y por otra parte hay que también despejar de manera clara en los próximos tiempos el sistema de financiación, que permanece estancado desde hace ya cuatro años", ha apostillado.



Concurrir en las elecciones según los diálogos políticos

Preguntado por si Actúa pretende presentarse a las próximas elecciones autonómicas, ha señalado: "No lo tenemos decidido, pero no lo descartamos, depende de estos diálogos con otras fuerzas políticas y del carácter integrador de estas propuestas, si integran al resto de fuerzas políticas y hay una voluntad unitaria estaremos ahí también, si no es así pues veremos cual es nuestro futuro".

"No descartamos pero tampoco tenemos decidido ser una fuerza que compita electoralmente en las próximas elecciones autonómicas, municipales y europeas, eso lo decidiremos en la conferencia programática de otoño", ha manifestado.

La cultura sigue siendo "bipartidista"

El diputado ha señalado que aunque "es verdad que ha cambiado la representación de la gente y es más plural", "no ha cambiado la cultura, sigue siento aversiva, confrontacional, bipartidista". "Creemos que tiene que cambiar para que sea posible tener gobiernos de cambio en nuestro país, las comunidades autónomas y los municipios", ha señalado.

En este sentido, ha celebrado que "por fin ahora se ha configurado un Gobierno, es verdad que de centroizquierda, con apoyos parlamentarios suficientes a través de una moción de censura y con alguna de sus primeas medidas ya muy presentes".

"Vamos a saludar también la existencia de un gobierno que, aunque monocolor, es de centroizquierda y de cambio. Vamos a ser también colaboradores para que ese Gobierno no se quede únicamente en la política de gestos, sino que realice cambios, aunque somos conocedores de la limitación que tiene tanto presupuestaria como de tiempo", ha concluido.