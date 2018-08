"Subir al Everest te hace ver que eres pasajero"

Le tiene aversión a los selfis, es de llevar vaqueros cuando cuelga el uniforme y su gran pasión es la montaña. Así es en su vida personal el teniente general Francisco José Gan Pampols (Figueres, Girona, 1958), jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN que tiene su sede en Bétera. Según ha comentado en un entrevista par ala Agencia EFE, la atracción por la mañana y la naturaleza le llegó pronto, «con 6 años. Tenía la inquietud de saber qué había detrás, de subir para ver, y me producía sensación de bienestar».

Desde entonces, Gan Pampols ha desarrollado su carrera en el ejército pero también se ha convertido en un experto alpinista, de los pocos que ha estado en el Polo Norte, el Polo Sur y ha ascendido al Everest. «Cuando se hacen esas cosas donde la exigencia y el sufrimiento son máximos, no hay retorno», asegura el teniente general. «Sería absurdo decir que uno no se siente orgulloso de lo que ha hecho pero no se vanagloria. El entorno te hace ver que eres un accidente, que lo que queda siempre es aquello y tú eres pasajero.El entorno te hace ver que eres un accidente, que lo que queda siempre es aquello y tú eres pasajero».

De las ascensiones que le han marcado, Gan Pampols recuerda su primera montaña a la que no pudo llegar a la cima «por una neumonía»: «Fue el Nanga Parbat (Pakistán), porque era técnicamente difícil y muy bonita. Me dio la verdadera medida de qué se hace en la montaña y por qué se disfruta». Su experiencia como montañista le ha permitido incluso colaborar en el programa de TVE «Al filo de lo imposible», una experiencia de la que conserva recuerdos «extraordinarios e imborrables por la calidez y calidad de las personas». «Era un encuentro entre dos mundos: el de los chicos técnicamente buenísimos en la montaña pero un poco antisistema, con melenas y barbas, y nosotros, tan puliditos. Pero la montaña lo iguala todo y en una semana estábamos todos exactamente igual y trabamos amistades para toda la vida», recuerda Gan Pampols que cree que su participación y la de otros compañeros ayudó a que se diera «una visión de las Fuerzas Armadas, que se creía cerrada, oscura y algo casposa, con gente normal».

Al jefe del cuartel de la OTAN le fascina también la fotografía aunque odia los selfis. «Hago fotos todos los días cuando salgo a pasear por València. Me llaman mucho la atención los pomos de las puertas, sus formas: hay manos, dragones, símbolos geométricos, y las puertas son de una calidad y trabajo de cincelado increíble. El álbum de València tendrá unas 300 fotos, pero tengo en todas las ciudades donde he estado aunque sea poco rato».