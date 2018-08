Ventiladores de mano, los nuevos aliados contra el calor

La reina Sofía lo pone de moda. Se comercializan desde hace años, pero ahora están de moda y son el mejor aliado para hacer frente al calor. La reina Sofía los volvió a hacer populares después de pasear con un ventilador de mano en Mallorca.

Ni los tatuajes temporales en los festivales ni los flotadores con forma de unicornio, lo que se lleva este verano son los ventiladores de mano. «Uff, qué calor» es el comentario más recurrido estos días en la ciudad desde que la primera ola de calor del verano se instalase en la Comunitat Valenciana disparando los termómetros hasta los 40 grados. En esta guerra contra el bochorno, los mejores aliados son los ventiladores de mano y los clásicos abanicos. No hay mal que por bien no venga: se comercializan desde hace años, pero no es hasta ahora que están en boca de todos desde que la reina Sofía fuese fotografiada en el mallorquín Mercado del Olivar paseando con este artilugio entre las manos en compañía de sus nietas: la Princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Estos aparatos se postulan como el complemento insignia en época estival, ya que «son prácticos y su diseño muy útil», como reconoce Matías Duarte, empleado de una tienda de complementos electrónicos en València que vende este tipo de ventiladores, quien admite que su comodidad es lo que «atrae a la gente». Aquellos que ya lo han usado afirman que refrescan más que los abanicos convencionales y que estos, además, caben en los bolsillos.

Los empleados de los diferentes establecimientos que distribuyen este producto han visto aumentar significativamente su demanda. «Se venden muchísimo, la gente los busca cuando hace calor», comenta María López, dependienta de un establecimiento de souvenirs en el centro de la ciudad.

Un remedio contra el calor que va de boca en boca. Jackie Hernández, vecina de València, admite que ella se compró su ventilador de mano después de ver a su sobrina usando uno: «lo tiene mi sobrina y cuando lo vi, me gustó».



Para todos los gustos

Para gustos, ventiladores. Estos artilugios pueden encontrarse de numerosos colores y tamaños. En forma de helado de cucurucho, sandía y piruleta, o con sacapuntas incorporados, hacen la delicia de los más pequeños que se refrescan jugando. Existen en formato «hand-pressing», cuyo funcionamiento es manual, y con fuentes de energía externa como pilas o baterías. Algunos incluso pueden conectarse a dispositivos móviles mediante puertos USB o pulverizar agua. Su precio oscila entre los dos y los ocho euros en función de las características del aparato, siendo los ventiladores manuales los de menor coste.

Pese a que el abanico de mano todavía es el más usado por los valencianos para resistir el impacto del sol, todo indica que los ventiladores de mano han llegado para quedarse.