Ciscar se desmarca de las palabras de Morant y Sánchez elude hacer comentarios

Las opiniones vertidas por Alejandro Morant no pasaron desapercibidas por los dirigentes del Partido Popular, especialmente para el presidente provincial de PP, José Ciscar, que se quiso desmarcar por completo de las frases pronunciadas por Morant, asegurando que no compartían sus palabras. Por contra, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, no quiso hacer declaraciones al respecto.

Minutos después de publicar Morant en su muro de Facebook sus comentarios, el presidente provincial del Partido Popular, José Ciscar, aseguraba que las declaraciones de Alejandro Morant son «una opinión de tipo personal, publicadas en su muro personal de Facebook, que el presidente provincial del PP no comparte y creo que la inmensa mayoría de los militantes del Partido Popular tampoco las comparten».

Cuando este periódico contactó con Ciscar, el presidente provincial de los populares todavía no había hablado con el alcalde de Busot, que a su vez es coordinador comarcal de l'Alacantí en la ejecutiva que preside Ciscar. Minutos después intentaron hablar, aunque Ciscar no se quiso pronunciar si las opiniones de Morant tendrían repercusiones.

Respecto a César Sánchez, este nuevo episodio controvertido generado por Morant le pilló en Calp, ejerciendo labores de alcalde en plenas fiesta en honor de la Virgen de las Nieves de este municipio de la Marina Alta. César Sánchez no hizo ninguna manifestación de forma directa, pero a través de su equipo de prensa se aseguró que «el presidente de la Diputación no va a hacer declaraciones sobre las opiniones de Morant en Facebook». Cabe recordar que Alejandro Morant es vicepresidente tercero de la Diputación, donde desempeña la máxima responsabilidad en las áreas de Hacienda, Contratación, Recursos Humanos y Servicios Jurídicos.

De manera inicial, el propio Morant fue el primer extrañado en que sus declaraciones provocaran un revuelo tan grande.

El alcalde de Busot explicó ayer que él había hablado «en todo momento en nombre propio. Es mi opinión. Yo no soy políticamente correcto». Morant quiso dejar claro que sus palabras contra la inmigración «no es la opinión del PP. Esa opinión la debe dar el presidente nacional del Partido Popular». Alejandro Morant fue un firme seguidor de Pablo Casado en la campaña a la presidencia del PP y hoy en día hace gala de sus apoyo sin reservas a Casado, como nuevo presidente de los populares.



La opinión de Castedo

El post publicado a primera hora en el muro de Facebook, recibió bastantes comentarios y signos de apoyo, la mayoría favorables al autor de las frases contra los emigrantes. Al igual que el segundo post, publicado a primera hora de la tarde, donde Morant anunciaba que borraba si primera publicación. Entre las personas que intervinieron en esta segunda entrega estuvo la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que se extrañaba de que Alejandro Morant hubiera eliminado sus palabras. «¿En serio has borrado un escrito tuyo, en el que opinas libremente, guste más o guste menos por las críticas?», preguntaba Castedo, a lo que añadía: «Mmmmm Alejandro...tú no eres así. Al contrario, te diferencia precisamente eso». Castedo cerraba sus intervenció animando a Morant: «No pierdas tu esencia».