La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publica los resultados de los niveles A2 y B1

Las más de 4.000 personas que se presentaron a principios de junio a los examenes de los certificados de valenciano A2, B2 y conocimientos específicos (Llenguatge administratiu, Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos) han podido consultar desde este fin de semana en la web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) los resultados que han obtenido.

La JQCV abrió la aplicacion en su web que daba paso a los resultados en la tarde del pasado viernes, entre un mes y casi dos meses después de la realización de las pruebas. No obstante, numeros aspirantes a estas certificaciones relatan que la página de la Junta no ha funcionado bien hasta hoy lunes. La aplicación solicita el DNI del examinando para acceder a su nota, sin embargo durante el fin de semana según relatan algunos afectados tras introducir la información requerida salía un mensaje en pantalla que indicaba: "No se encuentran datos en la convocatoria actual con el DNI facilitado".

Error informático resuelto

Desde la Conselleria de Educación reconocen los fallos, que atribuyen a un error informático, pero aseguran que hoy lunes la consulta se podía hacer sin problemas tras solucionarse los fallos. Una afirmación que ratifican varios examinandos consultados por este periódico.

Educación prometió, tras la oleda de quejas de los examinandos al cumplirse un mes de la realización de los exámenes, que daría a conocer las notas antes de que acabara julio. Algo que no ha sucedido. Aún queda pendiente publicar las notas del nivel C1, el antiguo Mitjà, al que se presentaron más de 11.000 aspirantes. En este caso, las pruebas acabaron el 30 de junio, y Educación espera publicar los resultados en septiembre aunque no ofrece todavía ninguna fecha concreta. Atribuyen el retraso del C1 a que se deben de corregir 22.000 textos escritos, dos por cada uno de los 11.000 aspirantes".

Los resultados ahora publicados corresponden a niveles no tan demandados como el C1. En las pruebas para obtener el A2, que se celebraron el 9 de junio, se matricularon 1.551 personas. En las del B1, que se hicieron el 16 de junio, la matrícula sumó 2.552 personas. Mientras que en las pruebas de conocimientos específicos se inscribieron 345 personas. El examen de Llenguatge administratiu, con 184 aspirantes, se hizo el 9 de junio; el de Mitjans de Comunicació fue el 16 de junio y eran 94 los matriculados. La prueba de Correcció de textos, que tuvo lugar el 30 de junio, tenía 68 personas matriculadas.

Los afectados por la demora en la publicación de las notas se quejan de que no han podido matricularse en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para avanzar en su nivel de valenciano al no tener las notas, pues el 25 de julio finalizó el periodo de preinscripción para el próximo curso. Los que están inmersos en procesos de selección y oposiciones tampoco han podido presentar el certificado de la JQCV, por lo que han perdido puntos en caso de tenerlo aprobado.

Estos exámenes de la JQCV, los primera adaptada al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER), no para de acumular polémicas. A la demora en las notas se suman la eliminación de la convocatoria de recuperación y las quejas por la dificultad del nuevo C1 (Mitjà).