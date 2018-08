Oltra pide mayor coordinación entre Gobierno y autonomías en inmigración

Una mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de migración y mayores recursos, esas son las demandas de Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell y responsable de la Conselleria de Políticas Inclusivas, tras el primer encuentro de la Conferencia Sectorial de Migración que tuvo lugar ayer en Madrid.

«Desde la Comunitat Valenciana hemos planteado la necesidad de una mayor coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas», explicó Oltra en un descanso del encuentro con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. No obstante, la tratarse de una primera toma de contacto no se abordó número de personas que podría acoger cada autonomía ni los presupuestos nacionales para estas ayudas a las comunidades.

«Debe de haber recursos y un plan concertado,tanto para las comunidades como para los ayuntamientos, recursos públicos de acogida, que tienen que hacer un proceso de inclusión e inserción laboral a las personas migrantes en el caso de los adultos», remarcó Oltra. También advirtió del fenómeno creciente de la llegada de Menas, menores extranjeros no acompañados, ya que cada vez se dan más casos y los centros de recepción están colapsados, como ha ido informando este periódico.

La Conferencia Sectorial de Migraciones, que no se reunía desde septiembre de 2015, se volverá a concentrar a principios del próximo mes, donde se abordará precisamente la cuestión de los menores extranjeros no acompañados. La ministra Valerio reiteró que el Gobierno no contempla iniciar un proceso de regularización de inmigrantes e incidió en la necesidad de invertir en cooperación en los países de origen de los inmigrantes como «única manera de que no exista efecto huida».

Valerio indicó también tras la reunión que la dotación del fondo de apoyo a la acogida e integración para inmigrantes no está presupuestada para este año y sí lo estará para las cuentas de 2019.

«Hay que arrimar el hombro»

Asimismo, la vicepresidenta del Consell cuestionó que sean solamente seis comunidades en exclusiva las que estén «absorbiendo el fenómeno migratorio» y pidió que «todas arrimen el hombro de forma solidaria». Eso sí, expresó su «felicitación» por la celebración de la reunión porque «esta sectorial no se había convocado en tres años, ya va siendo hora».

«Se sabía que los movimientos migratorios se estaban desplazando del oeste al oeste, ha habido una falta de previsión total del gobierno de Mariano Rajoy, indolencia total a la hora de abordar una política común de los diferentes gobiernos de España en lo que refiere a la política migratoria», afirmó. La líder de Compromís señaló que el fenómeno migratorio tiene «dos planos, el de la migración de las personas adultas, competencia exclusiva del gobierno de España, y el de niñas, niños y adolescentes». La llegada de niños y adolescentes a la Comunitat Valenciana se ha incrementado 368 por ciento en el último año y que en el período enero a mayo de 2018 se ha multiplicado por 11 con respecto a 2017.

Además Oltra no quiso olvidar que hay otro barco a la deriva. «Tenemos que seguir ofreciendo los puertos seguros, pero trabajar para que haya rutas migratorias seguras para las personas que huyen del terror, de la violencia y de todo tipo de calamidades».