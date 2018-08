El segundo idioma extranjero contará en la selectividad para optar a 15 grados

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del próximo curso incorpora importantes novedades en cuanto a la relevancia de la optativa segundo idioma extranjero, que en el sistema educativo valenciano tiene al Francés como lengua más demandada. La Comisión Gestora de las PAU que conforman las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Educación ha acordado que el segundo idioma extranjero pondere dentro de la Fase Voluntaria de la selectividad de 2019 en el acceso a 15 grados universitarios.

En el sistema educativo valenciano se estudian cuatro idiomas extranjeros, que por orden de demanda son Inglés, Francés, Alemán e Italiano. Los alumnos pueden cursarlos como primer idioma extranjero, donde la lengua de Shakespeare es la reina absoluta, o como segundo idioma extranjero, donde la lengua de Molière es la más solicitada. En este caso, compite con otras 11 asignaturas optativas dentro del bloque de opcionales específicas en los que el alumnado debe matricularse en una. Este grupo crecerá en septiembre al incorporar la Religión por orden del Tribunal Superior de Justicia. Educación debe dar la opción de elegir la Religión a los alumnos que lo soliciten y permitir que renuncien a la optativa específica en la que se matricularon en julio.

Competirá con la Religión

La Religión, que si que puntúa en la media de Bachillerato, no entra en la selectividad al igual que el resto de optativas específicas a excepción del segundo idioma extranjero, que el próximo curso cobra una nueva dimensión al tener la ponderación máxima (un coeficiente del 0,2) en el acceso a los grados de filología, traducción, turismo, relaciones y negocios internacionales.

El primer idioma extranjero, al ser una troncal general de las cuatro modalidades de Bachillerato (Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y Artes), es uno de los cinco exámenes de la Fase Obligatoria de la selectividad junto a Castellano, Valenciano, Historia de España y la troncal que define cada modalidad de Bachillerato: Matemáticas (Ciencias), Latín (Humanidades), Matemáticas aplicadas (CC SS) y Fundamentos del Arte (Arte).

Este pasado curso, la Comisión Gestora de las PAU permitió que en la Fase Obligatoria los alumnos pudieran examinarse de cualquiera de las cuatro lenguas foráneas como primer idioma extranjero aunque no la hubieran cursado. Esto no se podrá hacer el próximo curso 2018-19, pues los alumnos deberán examinarse en la Fase Obligatoria del idioma cursado como primera lengua extranjera.

En la Fase Voluntaria los estudiantes pueden examinarse de un máximo de cuatro asignaturas, las hayan cursado o no, de una lista de 17 materias. Aquí están las 12 troncales de opción entre las que los alumnos deben matricularse en dos, la Historia de la Filosofía que es una asignatura específica que han de estudiar todos salvo los de Artes, y las cuatro troncales generales que definen cada modalidad de Bachillerato. En este último caso, que no es el habitual, el alumno puede examinarse de las troncales generales que no haya elegido en la Fase Obligatoria. Estas 17 asignaturas son las que ponderan en el acceso a la universidad en la Fase Voluntaria, al aplicárseles coeficientes del 0,2 o 0,1 dependiendo del grado que se quiera estudiar.

¿Cómo lograr el 14?

La nota de acceso a la universidad está compuesta de un máximo de 14 puntos. Hasta seis se pueden conseguir con la media de Bachillerato y cuatro en la Fase Obligatoria de la PAU. Es decir, que una media de 10 en el Bachillerato vale 6 puntos en el acceso y cuatro puntos un 10 en los cinco exámenes de la Fase Obligatoria.

Los cuatro puntos que faltan para el14 se obtienen en la Fase Voluntaria. El alumno se puede examinar de cuatro materias pero solo le van a ponderar dos, las que más le puntúen en la carrera elegida en primera opción en la preinscripción.

Entre las dos asignaturas que ponderan también se cuenta la troncal general, que le puede puntuar dos veces. Por ejemplo, un aspirante a estudiar Medicina, que es el grado más solicitado, tiene hasta cuatro asignaturas con la ponderación máxima (0,2): la troncal general que define el Bachillerato de Ciencias (Matemáticas) y tres troncales de opción de las que puede examinarse en la Fase Voluntaria las haya cursado o no (Biología, Física y Química ). De estas cuatro, el sistema le ponderará las dos que saque mejor nota. Es decir, si tiene dos dieces, tendrá los 4 puntos máximos de la Fase Voluntaria.

La selectividad de 2019 incorporará el segundo idioma extranjero a la Fase Voluntaria de la PAU concediéndole la ponderación máxima (0,2 puntos) en el acceso a 12 grados de filología, y Traducción e Interpretación, Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales y Turismo. En otras dos carreras -Humanidades (UA) y Humanidades y Estudios Interculturales (UJI)- ponderará 0,1 puntos.