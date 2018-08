Galería de fotos con todas las imágenes

Última hora del incendio

El viento giró bruscamente a norte. #IFlLlutxent, la ciudad que se ve debajo es Gandia. Vídeo grabado hace 5 minutos pic.twitter.com/c8JjtzVzWy — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 7 de agosto de 2018

URGENT ??INFORMACIÓ ACTUALITZADA #IFLlutxent ??

?? Tenim constància que encara queden persones en les urbanitzacions Montepino, Montesol, la Drova i la Rochera. Preguem que facen cas de les indicacions de la Policia i Guàrdia Civil i desallotgen la zona pic.twitter.com/zBLa5sAefn — Ajuntament de Gandia (@aj_gandia) 7 de agosto de 2018

Viento previsto para las 4 próximas horas en la zona del #IFLlutxent: previsión de viento de componente sur entrando con fuerza por el flanco sur pic.twitter.com/c4btEvI8re — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 7 de agosto de 2018

Superficie quemada hasta las 11.00 de hoy, martes, por el incendio de Llutxent. Imagen: @gva112

Comença la reunió del Cecopi on s'estudia l'evolució de l'#IFLlutxet i s'informa dels possibles canvis meteorològics que es puguen produir esta vesprada. pic.twitter.com/zYZhZnAiPL — GVA 112CV (@GVA112) 7 de agosto de 2018

#IFLlutxent las labores de extinción a primera hora de la mañana serán cruciales antes de que empiecen los regímenes de brisas, suban las temperaturas y baje la humedad — AGENTES APAMCV (@APAMCV) 7 de agosto de 2018

#IFLlutxentLos Los efectivos @UMEgob han realizado maniobras de fuego técnico en cabeza del flanco izquierdo. Se incorpora al despliegue un Cougar del #BHELEME en misiones de reconocimiento pic.twitter.com/jHp8vEwIKc — UME (@UMEgob) 7 de agosto de 2018

23.23 horas: Los bomberos pasarán toda la noche en la zona de Marxuquera en Gandia. Algunas parcelas privadas ya se han visto afectadas, aunque fuentes municipales esperan que la afección se haya limitado a los terrenos y no las casas. La zona al norte de Marxuquera sí se habría visto más afectada y el fuego podría haber afectado a alguna vivienda, aunque los efectivos en la zona no podrán constatarlo hasta mañana por la mañana.La Policía Local de Gandia pide a la población que evite dirigirse a la zona de Marxuquera-L'Ermita y Marxuquera-Alta (Xauxa). La autoridades están desalojando estas urbanizaciones ante el avance de las llamas. La carretera CV675 ha sido cortada para facilitar el acceso y los trabajos de extinción. El Ayuntamiento de Gandia pide a los vecinos de La Drova, Montepino, Montesol y la Rochera que abandonen la zona. El puesto de mando avanzado (PMA) se traslada de Pinet a Llutxent.Emergencias ordena como medida preventiva la evacuación de Pinet, un pequeño municipio de 146 habitantes de la comarca de la Vall d'Albaida, situado al norte de Llutxent, donde se originó el incendio ayer. El resto de personas desalojadas ayer tampoco podrán volver hoy a sus casas.Emergencias recomienda a la población de Pinet que no salga de casa tras cambiar la dirección del humo.El incendio originado ayer en Llutxent. Los medios de extinción trabajan en. El que más preocupa en estos momentos a los responsables de Emergencias es el que avanza hacia la localidad demientras que en el sur, el incendio sigue conEl director de Emergencias, Jose Maria Àngel, ha asegurado que las condiciones siguen siendo muy complejas por la. Los medios aéreos se mantendrán hasta las 21 horas y las esperanzas se concentran en una bajada de temperatura, una mayor humedad y una reducción de la velocidad del viento a partir de esa hora, con el objetivo de poder terminar de perimetrar el incendio esta noche. Los vecinos evacuados van a continuar sin poder volver a sus casas por el momento, según ha confirmado Ángel, aunque no se esperan nuevos desalojos.{C}{C}{C}{C}En el flanco norte, las llamas han entrado ya en el término municipal de{C}{C}{C}{C}Los servicios de emergencias amplían el perímetro afectado por el fuego ahoras: Elentra con fuerza ydel incencio. El flanco de Pinet se dirige a La Drova (Barx) y Borrel.horas: Envían. En Toledo se ha activado una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales y, en Albacete, un retén helitransportado.horas: Algunos de los hidroaviones y demás medios aéreos que participan en la extinción del incendio de Llutxent, por lo que el Ajuntament de Silla ha solicitado a los barqueros y vecinos de la localidad que no salgan a navegar por la zona. Los medios aéreos también cargan agua en el pantano de Beniarrés.horas: Ya haypor el incendio forestal. Según detalla la Diputación de Valencia, las vías afectadas son, de Llutxent a Pinet, que está cerrada desde el kilómetro 3,5; la, que enlaza Gandia con Simat, y que permanece cortada desde el kilómetro 6,2 hasta Simat de la Valldigna, desde donde sólo se permite la salida de vehículos.horas: Actualización de los medios trabajando en el incendio de Llutxent. Ya sonentre personal y vehículos, según datos facilitados por Emergencias de la Generalitat Valenciana.horas: Emergencias perimetra la superficie que ha ardido hasta ahora en el incendio de Llutxent y estima que ya son 1.400 hectáreas.horas:de los diferentes organismos que participan en las tareas de extinción del fuego de Llutxent. Asistirán, entre otros, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, y el subdelegado en Valencia, José Roberto González Cachorro.horas: Activan a lascon base en Cuenca para que se sumen a las labores de extinción de las llamas.horas: Todo apunta a que, según ha indicado el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat,. Durante la noche, la evolución del fuego ha sido lenta y, esta mañana, se espera que sea favorable, ha agregado.horas: La Asociación Profesional dede la Comunitat Valenciana (ApamCV) advierte de que lasdel fuego de esta mañana. Luego, comenzará el régimen de brisas, subirá la temperatura y se reducirá la humedad, lo que dificultará la labor de todo el personal que trabaja en la zona para intentar controlar el fuego.horas:calcula que el fuego del incendio forestal de Llutxent ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas, según ha explicado hoy su director,, quien ha destacado que anoche se perimetró la zona afectada, que "ya era de casi 800 hectáreas". Esta mañana, ha agregado, "creo que".{C}{C}horas:de extinción hacia la zona del fuego.. Las salidas se producen en franjas horarias de entre 10 y 15 minutoshoras: Se producen losque han trabajado toda la noche en el incendio forestal de Llutxent. La, según el 112, es que haya ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, de los que cinco contarán con autobombas, más ocho brigadas de Divalterra y cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.