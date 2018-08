Gandia acoge a 400 personas desalojadas por el fuego

El incendio forestal de Llutxent ya ha arrasado miles de hectáreas en Gandia, Llutxent, Pinet, Ador, Barx y Quatretonda, y ha obligado a evacuar a miles de personas. Gandia ha atendido a 400 personas, incluidos los de la residencia Monduber, ante la incertidumbre de muchos por no saber si han perdido sus casas. A pesar de que muchos de los afectados se han trasladado a casa de sus familiares, muchos otros han sido alojados en hoteles de la playa. Como no había plazas para todos, muchos han dormido en el palacio de Congresos, entre ellos 15 niños. En este desalojo ha colaborado Cruz Roja, que ha desplegado a más de un centenar de voluntarios.

Joaquín Cárdenas, turista de Madrid, explica que llegaba con la familia a pasar una semana en una casa rural de La Drova pero la Guardia Civil ya no les dejó pasar. "Ayer nos fuimos a la playa a pasar el día y a esperar a ver si nos dejaban entrar, pero al ver que no nos permitían ya nos vinimos aqui al palacio de Congresos". Han dormido en el Club Náutico de Gandia esta noche. "No sabemos si esperar a ver si nos dejan entrar o regresar a Madrid", añade.

Javi, un vecino de Gandia que vive Marxuquera, espera informaciones pero cree que su casa de madera de dos plantas se va reducido a cenizas. "Me he quedado con la ropa que llevo puesta, nada más". Este ciudadano lleva dos noches fuera de casa. Explica que "al principio se veía solo humo y un poco de fuego a lo lejos. Nos desalojaron por precaución".

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, cifra en más de 3.000 los desalojados y ha confirmado la afección a casas particulares, a la espera de poder acceder a la zona de urbanizaciones incendiadas para poder evaluar los daños. Define el fuego de ayer como "un incendio inesperado y devastador con llamas de 20 metros". Ha querido apoyar a las familias desalojadas y ha agredecido la labor de las autoridades que están trabajando para apagar el fuego y ayudar a los afectados. Recalca la gran "ola de solidaridad" hacia los afectados y la "valentía de la ciudadanía". La alcaldesa pide que se reponga la situación desde el Gobierno y destaca las decisiones tomadas ante la rapidez del incendio: "Habría sido imposible desalojar si no se hubiera hecho con la antelación con la que se hizo, habría muerto mucha gente".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, también ha querido agradecer el trabajo de los profesionales que están dando "lo mejor de ellos mismos para ayudar en esta situación tan complicada". Ha recordado que la estrategia es clara: "Lo primero son las personas". Ha pedido a los ciudadanos que sigan las instrucciones y que prioricen su vida a lo material. "Estamos convencidos de que los próximos días encontraremos buenos resultados, pero todo depende del clima", ha añadido el presidente.