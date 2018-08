Incendio Llutxent: El fuego avanza hacia Quatretonda tras arrasar la superficie forestal de Pinet

19.40 horas: Las últimas estimaciones apuntan que se habría quemado el 70 % del término municipal de Pinet, aunque el casco urbano ha sido salvado de las llamas.



19:20 horas. La Generalitat mantiene "un moderado optimismo" sobre la evolución del incendio en las próximas horas. Los vecinos desalojados esperan con incertidumbre y nerviosismo en las zonas de seguridad habilitadas por la Guardia Civil poder regresar a las viviendas para conocer su estado



17:52 horas. Los más de 3.000 desalojados por el incendio de Llutxent no podrán volver hoy a sus casas. Así lo ha anunciado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, al término de la última reunión de coordinación. Bravo ha asegurado que, "si todo va bien" y las condiciones climatológicas no cambian, los evacuados podrían regresar mañana, cuando se espera un mayor nivel de control. Aunque "la situación es mucho mejor que esta mañana o ayer", la consellera recomienda mantener los desalojos por prudencia.



El fuego continúa activo en tres zonas. Ahora mismo la que más preocupa es la sur, en la parte de Llutxent, donde se originó el lunes el incendio. Los medios de extinción se concentran en impedir que las llamas se extiendan por término de Quatretonda.



En la misma línea, el director de Emergencias Jose Maria Àngel, ha dicho que las condiciones hoy son más favorables, puesto que hay una mejor carga de humedad y viento de levante. Una situación que, según el inspector jefe de Bomberos, José Miguel Basset, no se espera que cambie excesivamente en las próximas horas, pese a que se anuncia una ligera variación en la dirección del viento.



17:30 horas. El Ayuntamiento de Gandia ha instalado en el Espai Baladre un punto de información para vecinos afectados y poder informar de la situación de las viviendas. Se ha activado un grupo de WhatsApp para los afectados por el incendio en el número 673312040.



17:00 horas. Se aprecia como se empieza a formar un nuevo pirocumulo desde el sector SW del incendio.





Progresión desde el día 06/08/2018 del ??#IFLlutxent teniendo en cuenta los puntos calientes detectados por satélites ???Aqua, Terra y Suomi NPP de NASA.



7 de agosto

URGENT ??INFORMACIÓ ACTUALITZADA #IFLlutxent ??

En estos momentos, el president de la Generalitat, Ximo Puig, está reunido en el puesto de mando de Llutxent en la reunión con el Cecopi. El incendio ha quemado ya 2.857 hectáreas en seis municipios. En Gandia hay más de 40 casas afectadas de 3 urbanizaciones.horas: El Ayuntamiento de Gandia decide declarar y solicitar las ayudas por zona de emergencia (también conocida como) eny elpor el incendio de Llutxent.Evolución del incendio teniendo en cuenta los puntos calientes captados por satélites.horas: A las 16.30 horas se celebraráOperativa Integrada (Cecopi), que dirige las tareas de extinción. La reunión será en en el puesto de mando dehoras: La Diputación de Valencia mantiene: la, de Llutxent a Pinet, a partir del kilómetro 3,5, y la, de Gandia a Simat de la Valldigna, desde el kilómetro 3,4 en sentido hacia Barx, y desde el 11,8, en sentido a Gandia.horas: El Ayuntamiento de Barx explica quey que no hay viviendas afectadas en esta urbanización.horas:. La alcaldesa ha cifrado hoy enpersonas los desplazados -400 de ellos realojados- y ha anunciado, muy emocionada, que "seguirán sin poder volver a sus casas porque el fuego continúa descontrolado".horas: La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, asegura quede Llutxent "de hace unas semanas": altas temperaturas, mucha sequedad, poca humedad y viento. Morant ha revelado que hay un total de 40 casas afectadas por las llamas de tres urbanizaciones diferentes.El incendio en Llutxent ha quemado ya 2.857 hectáreas en los términos municipales de Gandia, Llutxent, Pinet, Ador, Barx y Quatretondahoras: El Ayuntamiento de Quatretonda haque lleva a este paraje ante la previsión que el viento de levantepor este lugar. Además, recomienda a los residentes en las viviendas de campo que las abandonen y bajen lo antes posible al casco urbano del municipio.horas:del término municipal dedespués de que el fuego se haya extendido hasta allí. La localidad ha habilitado un área para acoger a los desplazados.horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se interesa por la evolución del incendio forestal de Llutxent a través del jefe del Consell, Ximo Puig, y realiza un reconocimiento al trabajo de todos los que trabajan para lograr por fin la extinción del fuego.horas: El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, visita el puesto de mando avanzado del incendio para conocer de primera mano la evolución de los trabajos de extinción. Preside la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada.horas:, incluidos los evacuados de la residencia Mondúber. Muchos de los desplazados han sido alojados en el Palacio de Congresos, que ha desplegado más de un centenar de voluntarios y hoy mantenía abiertos tres de los seis albergues temporales que abrió ayer.horas: El Consorcio Provincial de Bomberos hace públicas las imágenes de. Lashoras: Se incorporan. En concreto, se suma otra Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales procedente de Soria y el cuarto batallón de intervención de la UME del Ejército de Tierra, con base en Zaragoza, compuesto por 50 soldados y 14 vehículos.horas:El operativo de extinciónpara aprovechar el tiempo antes de que el viento vuelva a coger intensidad, la humedad descienda y las temperaturas suban. El cambio se espera "", según ha explicado el director general de lade la Generalitat, José María Ángel. Ayer por la tarde se registraronen la zona, lo que avivó aún más el fuego.horas:, director de Emergencias, señala que "cerca de 20 viviendas han resultado afectadas por las llamas" en el incendio forestal de Llutxent . Durante la noche, los esfuerzos "se han centrado en controlar dos zonas: las perimetrales a Gandia, como Montesol, Montepino y l'Ermita, y la zona de la Drova".horas: La última estimación realizada porcifra endesde que éste comenzase el lunes por la tarde.horas:hacia el incendio de Llutxent. Despegan gradualmente hasta las 10.30 horas. La previsión es que hoy participen un total dehoras: Los bomberos pasarán toda la noche en la. Algunas, aunque fuentes municipales esperan que la afección se haya limitado a los terrenos y no las casas. La zona al norte de Marxuquera sí se habría visto más afectada y el fuego podría haber afectado a alguna vivienda, aunque los efectivos en la zona no podrán constatarlo hasta mañana por la mañana.La Policía Local de Gandia pide a la población que evite dirigirse a la zona de Marxuquera-L'Ermita y Marxuquera-Alta (Xauxa). La autoridades están desalojando estas urbanizaciones ante el avance de las llamas. La carretera CV675 ha sido cortada para facilitar el acceso y los trabajos de extinción. El Ayuntamiento de Gandia pide a los vecinos de La Drova, Montepino, Montesol y la Rochera que abandonen la zona. El puesto de mando avanzado (PMA) se traslada de Pinet a Llutxent.Emergencias ordena como medida preventiva la evacuación de Pinet, un pequeño municipio de 146 habitantes de la comarca de la Vall d'Albaida, situado al norte de Llutxent, donde se originó el incendio ayer. El resto de personas desalojadas ayer tampoco podrán volver hoy a sus casas.Emergencias recomienda a la población de Pinet que no salga de casa tras cambiar la dirección del humo.El incendio originado ayer en Llutxent. Los medios de extinción trabajan en. El que más preocupa en estos momentos a los responsables de Emergencias es el que avanza hacia la localidad demientras que en el sur, el incendio sigue conEl director de Emergencias, Jose Maria Àngel, ha asegurado que las condiciones siguen siendo muy complejas por la. Los medios aéreos se mantendrán hasta las 21 horas y las esperanzas se concentran en una bajada de temperatura, una mayor humedad y una reducción de la velocidad del viento a partir de esa hora, con el objetivo de poder terminar de perimetrar el incendio esta noche. Los vecinos evacuados van a continuar sin poder volver a sus casas por el momento, según ha confirmado Ángel, aunque no se esperan nuevos desalojos.