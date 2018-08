Tres tuiteros procesados por desear la muerte al niño que soñó con ser torero

El juzgado número 5 de Alzira ha decidido procesar a tres tuiteros por un delito de odio hacia Adrián Hinojosa, el niño valenciano de ocho años con cáncer (Sarcoma de Ewing) que soñó con ser torero tras aficionarse a los tres años de la mano de su abuelo paterno, Daniel.

La Fiscalía de Alzira y la acusación particular, ejercida por parte del padre de Adrián Hinojosa, deberán ahora calificar estos hechos. Se espera que el juicio se celebre a mediados de 2019 en el juzgado de lo Penal número 15 de València, según informó la Asociación Nacional de Afectados por Internet y Nuevas Tecnologías (Anfitec), quienes piden tres años de prisión para las personas encausadas, que corresponden a los nombres de Manuel O. C., Eizpea E. y Bryan Eduardo S. L., y una multa de 3.000 euros. La asociación de afectados, en el escrito de acusación que presentó en Alzira, también solicita que se «archive la causa a Manuel O. C. porque creemos que sus mensajes entran dentro de la libertad de expresión y, además, él fue el único que pidió disculpas a los padres de Adrián», argumenta a Levante-EMV Manuel Merino, portavoz de Anfitec.

El portavoz de Anfitec, asegura que «es la primera vez que en España un juzgado actúa contra unos tuiteros que no han enaltecido el terrorismo y no han humillado a colectivos vulnerables». Asimismo, Merino detalla que la investigación ha sido «defectuosa porque se han recopilado más de 50 mensajes en redes sociales de tipo penal pero solo se han podido identificar a estas tres personas. Los demás investigados eliminaron sus perfiles y no correspondían a nombres reales», aclara. Anfitec puso una querella en el juzgado de València en 2016 a Eizpea E., la primera persona que desató la polémica tras desear la muerte al niño por «querer curarse para matar herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda yaaaa! Adrián, vas a morir»; escribió la mujer de Eibar después de que Adrián Hinojosa hiciera el paseíllo y saliera por la puerta grande de la plaza de toros de València en el festival benéfico que se celebró el 8 de octubre de ese mismo año en favor de la Fundación Oncohematología Infantil con los toreros El Soro, Vicente Barrera, Ponce, Rafaelillo, Ginés Marín, Román y el novillero Fernando Beltrán. La ahora procesada borró su tuit pero fue detenida meses después por la Guardia Civil de San Sebastián. «Patético es que defendéis a un niño que prefiere matar a un animal, ojalá Adrián mate a vuestra madre y se muera», escribió Bryan E.

Eduardo Hinojosa, padre de Adrián, manifiesta a este periódico que «solo pido que se haga justicia porque la afición a los toros aportaba felicidad a mi hijo. Ninguno de los tres acusados me ha pedido perdón». Hinojosa explica que en la Guardia Civil de Carcaixent también «denuncié amenazas de muerte a través de mensajes privados por twitter», sentencia. Adrián Hinojosa falleció meses después de salir en hombros por el coso de la calle Xàtiva y tras ser objeto de graves insultos. Estos mensajes hacia el niño despertaron una ola de solidaridad entre toreros y aficionados al mundo del toro. De hecho, el malogrado torero Iván Fandiño que también recibió amenazas antitaurinas, dedicó uno de sus últimos tuits a Adrián: «DEP Adrián. Las personas pasan, los hechos permanecen, y tu fuerza, es un ejemplo».