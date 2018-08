Última hora incendio: Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Llutxent

11.12 horas: El Consorcio Provincial de Bomberos da por estabilizado el incendio de Llutxent tras arrasar más de 3.000 hectáreas.



11.07 horas: La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, afirma que los afectados por el fuego podrían regresar a sus casas a partir de hoy.



10.38 horas: El alcalde de Pinet asegura que el incendio se va a dar por estabilizado, mientras que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien se encuentra en una reunión por el siniestro detalla que, en realidad, el fuego está en fase de estabilización.



09.00 horas: Drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército de Tierra han estado realizando, durante toda la noche, reconocimientos de puntos calientes en el territorio asolado por el incendio. Los drones están dotados con cámaras térmicas y su labor se coordina con la unidad de prevención de incendios forestales para indicar a los bomberos dónde hay rebrotes (si los hay) y dónde es necesaria su intervención para evitar que el fuego se reavive.





8 de agosto

L'última aproximació de superfície afectada és de 3.003 ha. pic.twitter.com/cq1kfgExrX — GVA 112CV (@GVA112) 8 de agosto de 2018

Progresión desde el día 06/08/2018 del ??#IFLlutxent teniendo en cuenta los puntos calientes detectados por satélites ???Aqua, Terra y Suomi NPP de NASA.



(perímetros y superficies NO OFICIALES) pic.twitter.com/J03e22ZvuI — educación forestal ?? (@eforestal) 8 de agosto de 2018

horas: El presidente de la Generalitat,, asegura que después del esfuerzo de esta noche del operativo de extinción, por finy destaca queel incendio generó "una".horas:se espera una, lo que muy probablementede los medios terrestres y aéreos que se luchan contra el fuego, tal como advierten fuentes del Consorcio de Bomberos de Valencia.horas: Hayen el incendio:. Los medios han estado trabajando sin descanso toda la noche con especial incidencia en esas dos áreas, según han detallado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.. El paraje de El Surar, en la comarca de la Vall d'Albaida, ha quedado arrasado por las llamas.Optimismo en el puesto de mando (PMA) de Llutxent, ya quecon viento variable fluido y humedad alta.Enyay se ha reducido el peligro, está estable esa zona.La última aproximación dees deLas últimas estimaciones apuntan que, aunque el casco urbano ha sido salvado de las llamas.La Generalitat mantienesobre la evolución del incendio en las próximas horas. Los vecinos desalojados esperan con incertidumbre y nerviosismo en las zonas de seguridad habilitadas por la Guardia Civil poder regresar a las viviendas para conocer su estadoLospor el incendio de Llutxent no podrán volver hoy a sus casas. Así lo ha anunciado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, al término de la última reunión de coordinación. Bravo ha asegurado que, "si todo va bien" y las condiciones climatológicas no cambian,, cuando se espera un mayor nivel de control. Aunque "la situación es mucho mejor que esta mañana o ayer", la consellera recomienda mantener los desalojos por prudencia.. Ahora mismo la que más preocupa es la sur, en la parte de Llutxent, donde se originó el lunes el incendio. Los medios de extinción se concentran en impedir que las llamas se extiendan por término de Quatretonda.En la misma línea, el director de Emergencias Jose Maria Àngel, ha dicho que las condiciones hoy son más favorables, puesto que hay unay viento de levante. Una situación que, según el inspector jefe de Bomberos, José Miguel Basset, no se espera que cambie excesivamente en las próximas horas, pese a que se anuncia una ligera variación en la dirección del viento.El Ayuntamiento de Gandia ha instalado en el Espai Baladre un punto de información para vecinos afectados y poder informar de la situación de las viviendas. Se ha activado un grupo de WhatsApp para los afectados por el incendio en el número 673312040.Se aprecia como se empieza a formar un nuevo pirocumulo desde el sector SW del incendio.En estos momentos, el president de la Generalitat, Ximo Puig, está reunido en el puesto de mando de Llutxent en la reunión con el Cecopi. El incendio ha quemado ya 2.857 hectáreas en seis municipios. En Gandia hay más de 40 casas afectadas de 3 urbanizaciones.horas: El Ayuntamiento de Gandia decide declarar y solicitar las ayudas por zona de emergencia (también conocida como) eny elpor el incendio de Llutxent.Evolución del incendio teniendo en cuenta los puntos calientes captados por satélites.