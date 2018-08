Las licencias VTC suben un 6 % en Valencia en tres meses por los recursos en los tribunales

Los taxistas piden que no aumenten más las VTC.

g. caballero

Las autorizaciones de la Administración autonómica están paradas pero los tribunales siguen haciendo camino dando el visto bueno a decenas de licencias VTC (Vehículos con conductor) que sirven de base a aplicaciones como Uber o Cabify. Solo en los últimos tres meses, de mayo hasta agosto, en la Comunitat Valenciana hay un 3,38 % más de licencias, todas concentradas en la provincia de Valencia (8 más) y todas ganadas a través de los tribunales.

Según las últimas cifras del Ministerio de Fomento, a 1 de agosto en Valencia había 131 licencias VTC frente a las 3.024 de taxis, 244 en toda la Comunitat Valenciana frente a 4.652 taxis. El pasado mes de mayo, la cifra de licencias VTC era de 236 (123 en Valencia) y un total de 4.581 licencias de taxis.

El aumento de las autorizaciones para el uso en plataformas como Uber o Cabify ha sido mucho más espectacular en provincias como Barcelona donde en estos tres meses la subida ha sido de un 96,4 % (un 37,2 % en el total de España).

Valencia no alcanza esas cifras pero desde el sector del taxi aseguran que llueve sobre mojado y que, por poco que sea el crecimiento, éste no debería de haberse dado ya que la ratio de vehículos con conductor frente al de taxi está ya en 1 a 19 pese a que la ley estipula que debería estar en 1 frente a 30. «Deberían hacer que trabajaran de acuerdo a la ley porque ya estamos por encima de la ratio que marca la norma y van a llegar más», aseguró ayer el presidente de la Unión de Taxis de la C. Valenciana, Ismael Arráez.

Pese a que la autorizaciones están bloqueadas, hay todavía cerca de 2.500 licencias VTC pendientes de resolver en tribunales por lo que esas 244 autorizadas en la C. Valenciana actualmente «se podrían convertir en 600 en poco tiempo», según apuntó Arráez, lo que desplomaría todavía más la ratio vehículo con conductor/taxi.

Más de 13.000 en toda España

Las autorizaciones pendientes en tribunales corresponden a aquellas solicitadas con la ley de 2009 y hasta 2015 que se reglamentó la ley de 2013 que establecía la ratio 1/30. Si se autorizan todas las pendientes, la cifra total en España de VTC podría superar las 13.000.

«Tenemos que frenarlo», añadió el presidente de la organización del taxi que recordó que confían en las promesas lanzadas desde el Gobierno para dejar que las autonomías tuvieran la última palabra a la hora de decidir quién podía o no trabajar, promesa que ayudó a desconvocar la huelga del sector de finales de julio.

«Todas las licencias que salgan están de más porque ya están las calles plagadas de luces verdes sin carga. Los políticos no saben cómo está el sector y no hay trabajo para todos», añadió.

Mientras en la C. Valenciana el aumento de licencias de estos pasados tres meses ha sido comedido (un 3,38 % a nivel autonómico y un 6,5 % en Valencia), en el resto de España el incremento ha sido mucho más acusado: un 96 % en Barcelona, con 890 licencias más en tres meses o un 39,9 % en Madrid.

La ciudad de Nueva York se ha convertido en la primera gran urbe en limitar las licencias de compañías como Uber o Lyft.