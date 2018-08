Solo 61municipios cuentan con un plan de prevención de incendios

El peor incendio forestal en lo que va de verano en España, que durante cuatro días ha arrasado 3.270 hectáreas de siete términos municipales de la Vall d'Albaida (Llutxent, Pinet y Quatretonda) y la Safor (Ador, Barx, Gandia y Ròtova) ha puesto el dedo en la llaga sobre las carencias en materia de prevención de catástrofes que arrastra la Comunitat. Y es que solo uno de estos siete municipios, Gandia, dispone de un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (Plpif) pese a que todos los ayuntamientos valencianos con superficie forestal, 525 de un total de 542, están obligados desde hace 20 años a contar con tal planificación.

A fecha de hoy, de los 525 municipios que están obligados a redactar un Plpif solo 61 (el 11,6 %) tienen aprobado por la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente esta herramienta de prevención y actuación ante incendios forestales. Una quinta parte de estos 61 municipios, 13 en total, pertenecen a los 171 términos que al tener menos de 500 hectáreas de terreno forestal (o de 500 a 1.000 h si tal superficie es discontinua) pueden redactar un plan local reducido. Es decir, que de los 354 municipios de la Comunitat con más de 500 hectáreas de suelo forestal únicamente 48, el 13,6 % cuentan con un plan local contra incendios.



En Castelló el 90 % no tiene Plpif

De los 61 municipios con planes aprobados por la conselleria, 32 son de la provincia de València, 13 de Castelló y 16 de Alicante. La Comunitat cuenta con 542 municipios, 17 de los cuales (14 de València y 3 de Alicante) están exentos de contar con un Plpif al no tener suelo forestal. Los 135 municipios de Castelló están obligados a tener un plan local contra incendios, pero 122 (el 90,4 %) aún no cuentan con el. De los 252 municipios de València con terreno forestal, 220 (el 83,7 %) carecen de plan local contra incendios. En Alicante están obligados a tener Plpif 138 municipios, pero 122 (el 88,4 %) no lo tienen.

La función de los Plpif es desplegar en el ámbito municipal las actuaciones que se proponen en los planes de prevención de nivel superior, como son los de las demarcaciones forestales y los de los parques naturales. Deben incluir, además, intervenciones en infraestructuras y actuaciones tanto de concienciación como ambientales. Su vigencia máxima es de 15 años.

La conselleria lanzó en febrero un convocatoria de ayudas por valor de un millón y medio de euros para que los municipios redacten sus Plpif. Medio Ambiente espera adjudicarlas «a lo largo de septiembre». Medio año después aún está recogiendo documentación. Atribuye esta tardanza a que cuenta con bastantes solicitudes, muchas de municipios pequeños que aún no han remitido la documentación, y el objetivo es que nadie se quede fuera de las ayudas para lograr que el mayor número de ayuntamientos redacten su plan local contra incendios.