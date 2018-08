La Comunitat Valenciana registra un robo en viviendas cada cuatro horas y media

Los meses de verano, en especial agosto, son los de mayor actividad para los ladrones especializados en robos en domicilios habitados aprovechando que sus moradores abandonan por unos días el inmueble para cambiar de aires. Mientras unos están de vacaciones, los amigos de lo ajeno hacen su particular agosto desvalijando estos inmuebles. Aunque no hay una fórmula mágica para evitar ser víctima de estos delincuentes, sí que se pueden tomar medidas para prevenir y disuadir al menos a los cacos. Asimismo, en esta lotería hay hogares que compran más papeletas para ser los desafortunados, al incumplir pautas lógicas como no anunciar en las redes sociales que estás o te vas de viaje, u optar por dejar la casa tan cerrada a cal y canto (persianas incluidas) que es como colocar un cartel diciéndole a los ladrones: «No hay nadie en casa».

Sin embargo, hay otras cuestiones que no están en nuestra mano y que también dan una visión del mapa de actuación de estos ladrones en la Comunitat Valenciana, donde se concentran el 13,18 % de los asaltos a casas -por detrás de Madrid, Andalucía y Cataluña- y se registra un robo en viviendas casi cada cuatro horas y media. Exactamente, cada 4 horas, 28 minutos y 51 segundos, según el informe realizado por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), en el que se refleja cuáles son los municipios valencianos con mayores probabilidades de sufrir un robo en domicilio. En cifras porcentuales, por número de robos respecto a viviendas aseguradas, los vecinos de Turís son las víctimas más propicias para este tipo de delincuencia. Le siguen las localidades de Nàquera y Cheste (ver gráfico).

Estos tres municipios valencianos tienen algo en común, cuentan con una extensión considerable pero demográficamente poco poblada en la que los chalés diseminados y urbanizaciones igualan o incluso superan a la población del núcleo urbano, y hay un gran número de segundas viviendas que la mayor parte del año permanecen sin moradores. Además, cuentan con carreteras principales próximas como la A-3 y la A-7 que favorecen la huida de los ladrones.

Por número total de robos en viviendas, sin atender a su mayor población, se sitúan las ciudades de València, Alicante, Torrevieja, Elx y Castelló. Es decir, tres de las cinco más castigadas por los ladrones son poblaciones alicantinas. En el caso de la capital del Túria se produce un robo en domicilio cada dos horas y media, según los datos del informe de Unespa que analiza los 19.806 robos de este tipo en las 1.149.547 viviendas aseguradas durante el año 2016.

En comparación con otras ciudades españolas, València se sitúa como la tercera con más robos y hurtos en hogares por detrás de Madrid y Barcelona. En el último mes, la capital del Túria ha visto disparados los robos en pisos en un 80% debido a varias bandas georgianas, tal como informó ayer Levante-EMV.

En novena posición se encuentra Alicante con un 0,91 por ciento del total nacional, estando también Torrevieja y Elx entre las 25 primeras por número de delitos de este tipo. En cuanto al porcentaje de robos en hogares asegurados la provincia de València es la octava con mayor probabilidad de asaltos en casas.



El martes, el día con más asaltos



Este estudio de las compañías aseguradoras ha permitido desmontar algunos mitos como que se roba más los fines de semana. Aunque el sábado es uno de los días en el que más robos a domicilios se producen, es el martes el día de la semana en el que se alcanzan las mayores cifras. Por meses, además del ya mencionado mes de agosto (donde se llegan a triplicar en algunas ciudades), principios de enero es otro de los puntos calientes para los murcigleros. Siendo el último trimestre del año el de menor actividad para los cacos y cuando éstos se toman sus particulares vacaciones con el botín obtenido en sus golpes.

Los autores de este tipo de robos en viviendas no son precisamente ladrones de guante blanco, como los que en un solo golpe lograron apoderarse esta semana de dos millones de euros en joyas de la caja fuerte de la habitación del hotel de València en el que se alojaba el cantante Daddy Yankee. Normalmente este tipo de acciones en inmuebles, aprovechando que los moradores no están en el interior o están durmiendo, corre a cargo de bandas mucho más expeditivas y contundentes con cerraduras y ventanas de lo que pudieran esperar los dueños -causando a su vez daños en el inmueble-. En cada robo en domicilio cometido en València los ladrones causan una media de 1.500 euros de pérdidas a sus propietarios, según fuentes de Unespa.

Los robos más lucrativos para los ladrones se han producido en viviendas del municipio castellonense de Les Coves de Vinromà, con una media de más de 16.000 euros por golpe, y las valencianas Montroi y Nàquera, con unos 15.000 euros de media. A principios de mes la Guardia Civil presentó un folleto, que repartirá en todos los cuarteles de la Comunitat, con consejos prácticos para ayudar a los ciudadanos a prevenir los robos en domicilios, especialmente en verano.