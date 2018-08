Continúan los trabajos de extinción en Llutxent

Las labores de extinción del incendio de Llutxent, que se dio por controlado el pasado viernes por la tarde, continúan. Según informó el Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ayer seguían trabajando en la zona afectada por el fuego, más de 3.200 hectáreas y casi medio centenar de viviendas, bomberos forestales y del Consorcio de València.

Durante la pasada jornada trabajaron diversos medios, entre los que se encontraban tres vehículos de bomberos del Consorcio, una autobomba, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y cuatro brigadas de Divalterra.

A partir de las 12:00 horas se incorporó la Unidad Móvil Meteorológica y un avión de Comunicaciones y Observación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pese a que se encuentra controlado, el fuego en Llutxent no está extinto. Es por ello que desde la Generalitat se recomienda mantener precaución y no transitar por las zonas quemadas, aunque no se aprecien llamas o humo, ya que son superficies «muy frágiles».

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para el día de hoy la alerta por riesgo alto de incendio en el norte de Castelló, el litoral de València y el sur de Alicante.



La lluvia da un respiro en la zona

Las tormentas registradas en la Comunitat Valenciana en los últimos días han dejado un nivel de acumulación de más de 100 litros por metro cuadrado en localidades como Barx o Gandia, que se vieron afectadas por el incendio de Llutxent.

La precipitación acumulada en Barx superó a la de los cinco meses anteriores y facilitó las labores de extinción y prevención del suelo afectado. Ayer en Gandia los bomberos del Consorcio tuvieron que efectuar cinco servicios para achicar agua de las viviendas a causa de las lluvias.