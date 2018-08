El centro de día redacta un nuevo protocolo

Aunque los responsables del centro de día y el propio concejal delegado del Barrio del Cristo aseguran que el protocolo, en la parte que a ellos les corresponde, se siguió ese día y funcionó «porque desde que se recibió el aviso hasta que se localizó a la anciana no pasaron ni veinte minutos», han decidido introducir modificaciones para extremar aún más las precauciones.

Por ello, trabajan en un nuevo protocolo que se pondrá en marcha en septiembre. José Zapata indica que, si bien «la negligencia es de Cruz Roja y eso no vamos a negarlo», también considera la familia se saltó el protocolo «al no avisar de forma inmediata de que la anciana no había llegado» ya que esperaron dos horas. «Cuando ocurre alguna cosa, por ejemplo un retraso en llegar, nos han de llamar de forma inmediata porque hay que actuar con rapidez», indica.

El edil explica que, en alguna ocasión, ante una consulta, se ha informado a una determinada familia de que la llegada se iba a retrasar «porque ese día hay más servicios», de forma

Por ello, una de las modificaciones que introducirá en el nuevo protocolo es que el centro de día llame a todos los domicilios una vez se efectúe el traslado para asegurarse de que no se ha producido ningún incidente. «Para ello, todas las familias deberán tener a una persona disponible con la que se pueda contactar para que atienda el teléfono», asegura.