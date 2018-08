Un terremoto de 4,3 sacude Alicante

Magnitud 4,3. Intensidad grado 5. Profundidad 11 kilómetros. Detrás de esas cifras se esconde el terremoto de mayor potencia que se ha registrado en 58 años en el sur de la Comunitat Valenciana , que en la tarde de ayer se dejó sentir en numerosas zonas de la provincia de Alicante. Con el epicentro localizado entre Crevillent y Albatera, fue precisamente la vasta profundidad la que impidió que causara daños, ni materiales ni personales. Eso sí, el susto fue mayúsculo para miles de personas que vieron como la tierra temblaba a sus pies y los muebles se agitaban creando bastante inquietud.

Veinte segundos en torno a las a las 16.40 horas que se sintieron de manera sintomática en diversos municipios de la Vega Baja como Callosa de Segura, Benferri, Dolores, Orihuela o San Fulgencio. A media que se ampliaba el radio, el seísmo se dejó notar en Elx, Alicante, Aspe, Elda, Santa Pola y hasta incluso en El Campello, Sant Joan o Villena. De inmediato, los comentarios en las redes sociales empezado a proliferar, con un cruce de preguntas y respuesta constantes sobre quién había sentido un terremoto o un temblor.

Para que una persona note en mayor o menor medida un terremoto, depende del suelo donde esté situado el edificio y de la sensibilidad personal de cada individuo. Los expertos acotan el tempo de temblor, para una intensidad de un seísmo como el que ayer se dio en el sur de la Comunitat, de entre 20 y 30 segundos. Más tiempo equivaldría a decir que se ha producido una gran catástrofe.

En Elx, miles de personas mostraron su inquietud tras notar un fuerte temblor en la tierra, de algo menos de un segundo, pero que se ha sentido de forma generalizada por casi todos los barrios .

«Todo se movía como el papel»

En Alicante también se ha sentido el temblor. Concretamente, en la zona del centro comercial Gran Vía, concretamente a la altura de la calle Sanchís Candela. Los vecinos sintieron mover los muebles durante 10 segundos y confiesan que «nunca habían visto nada parecido y que se movía todo como el papel». Varios residentes en la playa de San Juan también se han alarmado al sentir el seísmo. Un vecino afirmaba que lo ha notado en casa «como nunca en su vida».

El movimiento sísmico ha alertado también a los vecinos de Elda y Novelda. En concreto, el seísmo ha tenido una intensidad de 4 en Albatera, la zona de Carrús de Elx y La Romana. Según se alejaba del epicentro la intensidad bajaba a 3 en l´Alguenya, Alicante capital, Almoradí, la zona de Altabix en Elx, Aspe, Catral, Crevillent, Elx, Elda, Novelda, Orihuela, el Pinòs, Redován, Santa Pola y Torrellano. Ha bajado a intensidad 2 en El Campello, Los Montesinos, Petrer, San Vicente del Raspeig y Villena.

Seguidamente, las llamadas se han sucedido y el intercambio de información utilizando la mensajería instantánea ha proliferado en un momento en el que justo muchos hacen la siesta.

El teléfono 112 de la Generalitat ha recibido 84 llamadas de vecinos de 16 municipios asustados por el temblor. Según la alcaldesa de Albatera, Ana Serna, hasta el momento no ha trascendido que el seísmo haya causado desperfectos materiales o daños personales. Las llamadas también se han registrado de localidades de València como Tavernes y Gandia. El sur de Alicante en una zona sísmica de tradición histórica, no es nada inhabitual que se registren movimientos telúricos, aunque no es frecuente, pero entra dentro de la lógica que se produzcan.