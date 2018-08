«Si es por coste, no hay dinero mejor invertido que en prevención de incendios»

El Picaio es la montaña más emblemática de Algímia d'Alfara y una de las más destacadas de la comarca. Con 300 metros de altura, acoge más de 15 rutas senderistas y es la inspiración de decenas de escaladores venidos de distintos puntos de la Comunitat Valenciana. Precisamente, su gran visibilidad, desde Segorbe hasta Les Valls y su ubicación entre dos sierras, la Calderona y la Espadán, le llevo a albergar este observatorio forestal que lleva funcionando más de 30 años y que ha sido fundamental para la detección de incendios en la zona de afección de la Sierra Calderona.

Por eso el alcalde de Algímia, Ernest Buralla, no entiende los motivos de su cierre y sospecha que pueda deberse a una cuestión económica. «Si es por coste, no hay dinero mejor invertido que en la prevención de incendios». Para el mandatario, «dos jornales-en relación a los dos forestales que están al mando del puesto de vigilancia- son baratos en relación al coste de la extinción de un incendio. Después de lo sucedido en estos días, no creo que sea lo más oportuno ahora escatimar en prevención», declaraba.

Buralla recordaba como el pasado viernes hubo un conato de incendio en lo que se conoce como las antenas del Garbí y «los primeros que detectamos el fuego fuimos los vecinos de Algímia».

El primer edil insiste en la importancia de mantener el punto durante los meses de mayor riesgo que van desde junio hasta octubre, como se venía haciendo hasta ahora.

Destaca la ausencia de problemas que ha dado el observatorio y es más, revelaba las ultimas actuaciones que se han llevado a cabo alrededor del mismo como son la adecuación de la caseta y el camino de acceso al mismo.

El Picaio también se constituye como un punto de reunión y de festejos para los vecinos de esta localidad de la Mancomunitat d e la Baronia, sobre todo durante la celebración de las marchas nocturnas, que finalizan todas en este punto de encuentro.

En la festividad de Pascua también es un sitio de visita obligada para comerse la mona y para disfruta de las impresionantes vistas del valle del Palància .