Cruz Roja expedienta al conductor que olvidó a la anciana en un vehículo

La investigación abierta por el Ayuntamiento de Aldaia, a raíz de que Cruz Roja olvidó a una anciana en un vehículo durante dos horas, como informó ayer en exclusiva Levante-EMV, ha provocado que la entidad abra un expediente disciplinario al conductor que ese día llevaba la furgoneta adaptada. Así lo comunicó ayer mismo la dirección local de Cruz Roja Aldaia al alcalde, Guillermo Luján, como avance del informe que el consistorio le ha exigido que presente el jueves con una narración detallada de los hechos, la causa del error y las medidas que se van a adoptar con los responsables.

La anciana tiene alzhéimer y va en silla de ruedas. Cada día la recoge un vehículo de Cruz Roja en su casa, como a otros tantos ancianos, y la lleva al centro de día del barrio del Cristo, donde es atendida hasta media tarde, momento en el que el transporte les recoge de nuevo y les devuelve a sus domicilios.

Pero el pasado 7 de agosto, familiares de la anciana acudieron a la Policía Local a las 20,38 horas porque la mujer no había llevado a casa y no habían podido tampoco comunicar ni con Cruz Roja ni con el centro de día. Los agentes de Policía Local se personaron en el Barrio del Cristo, donde el concejal delegado inspeccionó de nuevo el centro. Pero la anciana no estaba allí sino que había quedado olvidada en el vehículo que la transportaba y que debía haberla dejado en casa a las 18 horas.

Guillermo Luján, que ha tildado los hechos de «muy graves», indica que esperarán a tener el informe de Cruz Roja «para ver quien tiene la responsabilidad de esta negligencia y qué medidas toda la entidad, por si conviene actuar de forma subsidiaria».

Nuevo protocolo

De forma paralela, el mandatario ha confirmado que ya se trabaja en un nuevo protocolo con el centro de día «que garantice que en todo momento sabemos dónde están las personas mayores desde que salen de su casa y hasta que regresan». « Se trata de extremar las precauciones en el protocolo que ya tenemos porque los errores humanos se pueden producir pero nosotros tenemos que detectarlos de inmediato. Lo que ha ocurrido es grave y afortunadamente acabó bien, pero tenemos que evitar que vuelva a repetirse», añade el mandatario.

Para ello, consistorio y centro de día estudiarán nuevas medidas que implementarán como contactar con las familias tras el transporte, solicitar mayores comprobaciones a Cruz Roja y otras.

Respecto a la familia de la anciana, que avisó de que no había llegado dos horas y media después, al detectarlo cuando acudió llegó al domicilio, el alcalde indica que «se estudiará también si cada caso requiere más servicios municipales además de la asistencia al centro de día» como el acompañamiento de los ancianos en su domicilio. «Pero los casos se estudiarán de forma individual. Ahora lo importante es cambiar el protocolo general para detectar estas situaciones y otras que puedan darse, con rapidez», concluye.