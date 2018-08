El joven de 350 kilos pasa cinco horas en un camión de mercancías

Teo Rodríguez, el joven de 34 años con más de 350 kilos que estuvo ingresado durante una semana en el Hospital de Manises, recibió ayer el alta hospitalaria y fue conducido a su casa de Turís con un camión de mudanzas ante la falta de la camilla sanitaria que soportara su peso.

Rodríguez pasó cinco horas en el interior del vehículo en el número 19 de la calle Josefa Murgadas del municipio de la Ribera y, tras no poder acceder a la casa de su madre porque la cama no cabía por la puerta, quedó ingresado en el centro de salud. Sin embargo, anoche se dispuso otro operativo para devolverle al hospital de madrugada o esta mañana si la evolución de su estado de salud así lo aconsejaba.

Durante el trayecto a Turís de más de media hora, el joven, que sufre obesidad mórbida, estuvo acompañado por dos enfermeros del centro de Manises, no tuvo ninguna ventilación y solo estuvo sujeto por los frenos de la camilla de hospital en la que se encontraba, y que, según los familiares, se la proporcionaron el lunes pasado después de estar seis días recostado en dos camas.



«Somos personas, no animales»

Una vez llegó a Turís el camión de mercancías a las 13.45 horas, los vecinos arroparon a Teo Rodríguez y le facilitaron cuatro ventiladores, agua y un plato de sandía porque no había comido. Hasta las inmediaciones de su domicilio se acercaron seis bomberos de Chiva, la Guardia Civil de Tráfico, un enfermero y la coordinadora del ambulatorio del municipio.

La familia del joven con 350 kilos, a mitad de la tarde, facilitó a los servicios sanitarios una botella de gel para refrescar sus úlceras. Los parientes de Rodríguez, ante la imposibilidad de introducir a Teo en su casa, agravaron su disgusto. «Somos personas y no animales», gritaron cuando intentaron bajarlo al polideportivo municipal, pero la familia se negó a que lo hicieran. «A esta instalación acude la gente a dormir cuando hay alguna catástrofe como un terremoto, mi sobrino está enfermo y hay que cuidarlo para que se recupere. Queremos que vuelva a un hospital», aseguró Juli Peralvo Rodríguez, tía del joven.

A las 18.45 horas, el comité de emergencia, formado por la Policía Local de Turís, Guardia Civil y la coordinadora del centro de salud, acordó trasladar al joven al ambulatorio, de nuevo, con el vehículo de carga. Para que Teo pudiera entrar con la camilla del hospital a las dependencias del centro de salud, los bomberos tuvieron que quitar las dos puertas de la zona de urgencias.

Al cierre de esta edición, Teo Rodríguez se encontraba en la sala de espera de pediatría donde se disponía a pasar la noche a pesar de pedir al personal sanitario su regreso al domicilio. «Los médicos nos dicen que el paciente está estable, necesita descansar y solo nos han pedido los informes médicos para tratarlo. Vamos a tener que darle de comer y cuidarlo porque esto no es un hospital», declara su tía.



«La situación es inhumana»

«La situación que ha vivido Teo es inhumana. Lo han traslado como los animales, en un camión sin ventilación. Conforme ha pasado la tarde, el oxígeno le llegaba al 70 % y las pulsaciones le bajaban. Vamos a denunciar al Hospital de Manises y a la Conselleria de Sanidad», manifiesta a Levante-EMV Dévora Rodríguez, hermana del joven con 350 kilos, en los aledaños del centro de salud de Turís.

«No entendemos como no lo acompañó un médico en el trayecto desde el hospital de Manises ante la insuficiencia respiratoria que sufre. Estamos muy molestos, mi hermano está bajo de ánimo y nos ha pedido que no le dejemos morir», lamenta la hermana.

Con anterioridad al trasldo, a las 10.55 horas, el Hospital de Manises contactó con el 112-Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) para solicitar transporte sanitario y coordinar el traslado del paciente hasta su domicilio.

«El Hospital de Manises nos dio el alta el pasado 8 de agosto porque no querían atender a Teo, pero hasta hoy no nos han facilitado el traslado», explica Dévora Rodríguez. La familia de Teo se oponía a que el joven fuera dado de alta debido a que necesita oxígeno y en su casa no le «curan las llagas» de la espalda, los brazos y las piernas.

Según ha informado la Conselleria de Sanidad, el Hospital de Manises gestionó un medio de transporte que, en coordinación con personal del hospital y bomberos, realizó el mencionado traslado a las 13.45 horas de este martes. En ese sentido, por tratarse de un traslado por carretera, descartaron movilizar una ambulancia bariátrica por «no ser viable» su traslado.