Sin novedad en el olimpo universitario mundial

Nada nuevo bajo el sol en el olimpo de las mejores universidades del mundo según el ranking de Shanghái de2018, una clasificación que domina por decimosexto año consecutivo la Universidad de Harvard.

Desde que la Universidad Jia Tong de Shanghái comenzó a elaborar en 2003 su célebre clasificación, Harvard no ha bajado nunca del primer lugar del podio. Le siguen Stanford y Cambridge en un Top Ten mundial que no ha variado un ápice con el MIT de Boston, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, Caltech y la University of Chicago ocupando las mismas posiciones que el año pasado. Tampoco sale ni entra ningún nombre nuevo en la lista de las 20 mejores, donde la bandera de las barras y estrellas es omnipresente salvo tres universidades británicas: además de Cambridge y Oxford, el College of London en decimoséptimo lugar. Sólo una universidad de la Europa continental, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) está entre las 20 mejores.



Dominio estadounidense

EE UU domina el Top 500 con 193 universidades (8 entre las 10 mejores, 46 entre las 100 mejores y 139 entre las 500 mejores). China tiene 62 universidades clasificadas entre las 500 mejores, de las cuales tres están entre las 100 primeras. Reino Unido tiene 39 universidades Top 500, ocho de ellas entre las 100 primeras.

De las 84 universidades españolas, 52 públicas y 32 privadas, solo figuran 10 entre las 500 mejores del mundo y son todas públicas. Ninguna de ellas está entre las 150 mejores clasificadas.