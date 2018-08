"Me sentí como un animal en el camión de carga"

En un camión de mudanzas, sin ventilación, ni asistencia médica y sin más seguridad que los frenos de la cama en la que Teófilo Rodríguez, el joven de 358 kilos, pasa sus días desde el lunes. Estas fueron las condiciones en las que Teo fue trasladado este martes a su casa en Turís desde el hospital de Manises, centro en el que lleva ingresado desde hace más de una semana tras sufrir una insuficiencia respiratoria debido a la obesidad mórbida que padece.

Los problemas respiratorios, que aplazaron su alta médica en varias ocasiones, provocaron que, una vez en Turis (sobre las 23.30 horas de la noche del miércoles) el personal sanitario que le acompañaba decidiese devolverlo al hospital de Manises al presentar una saturación de oxígeno que no superaba el 70 %.

El camino, pese a la negativa de la familia, se realizó con el mismo camión que le llevó hasta Turís. «Un traslado excepcional» dada sus circunstancias y al carecer de los medios necesarios para un hombre de 385 kilos, aseguran fuentes de Sanidad. Y es que, aunque hasta el miércoles se sostenía que Teo pesaba 350 kilos, la cama en la que está acostado ahora (proporcionada por la conselleria de manera excepcional para Teo) dispone de una báscula que indica que en realidad el joven casi roza los 400 kilos.

La «excepcionalidad» del traslado, sin embargo, ha agravado la salud mental de este vecino de Turís. «Psicológicamente lo de ayer me hizo polvo, me ha hundido... Me sentí como un trapo que no sirve para nada». Teo, que califica el operativo del martes de «bochornoso», denuncia que la situación vivida fue «penosa. Esta manera de tratar a una persona enferma no la he visto nunca en ningún sitio», asevera.

Motivo por el cual la familia del joven decidió interponer una denuncia tanto a la Conselleria de Sanidad como al hospital de Manises. Entre otras cosas por las condiciones ya mencionadas en las que se efectuó el traslado («el camión no tenía ventilación, la cama no estaba atada, no iba ningún médico con él, solo dos auxiliares»; y que «le dejaron durante cuatro horas dentro de un camión a 30 grados»). Pero también por la falta de aviso previo del mismo. Dévora Rodríguez, hermana de Teo, especifica que mientras el hospital preparaba su traslado a casa, los familiares desconocían lo que iba a ocurrir con Teo.

Y es que minutos antes de que el joven fuese subido al camión que le llevaría de vuelta a su casa el personal sanitario advirtió a la familia que debía abandonar el pasillo en el que se encontraban frente a la habitación de Teo «porque iban a cambiarle», según explica Dévora. Solo cuando Teo ya había subido al camión fue cuando la familia se enteró que lo iban a trasladar sin su consentimiento, denuncian.

Incomunicado

Teo, además, explica que a él sí le informaron del operativo para llevarlo a su casa una vez estuvo en el sótano. Lo que no sabía era que en lugar de una ambulancia bariátrica lo que le esperaba era un camión de carga. «Me sentí como un animal», lamenta Teo, quien asegura que a pesar de su negativa a viajar en tales circunstancias, no tuvo «más opción» ya que le metieron «a la fuerza». «Es una persona que tiene derecho a ir en ambulancia, como el resto de las personas; pero prefirierion negárselo», asegura Judith Rodríguez, la novia de Teo.

Ahora, tras su reingreso en el hospital de Manises, el joven de Turis asegura que «los enfermeros y los médicos del centro se están portando muy bien», aunque lamenta que ahora no le permiten utilizar su teléfono móvil y que está «incomunicado». «Supongo que para que no pueda hablar con los medios de comunicación y denunciar mi situación», explica este joven de Turís.