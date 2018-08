Doce ambulancias para personas obesas pero que solo soportan 318 kilos

Uno de los puntos fuertes de la «defensa» que ayer hizo la Conselleria de Sanidad sobre cómo está manejando la atención sanitaria del joven de Turís es la inexistencia de un transporte sanitario adecuado en toda España para realizar el traslado de una persona de 385 kilos. Desde Sanidad hicieron hincapié en que, actualmente, se dispone de 12 ambulancias para pacientes bariátricos pero «ninguna» permite el traslado de Teo ya que el tipo de camilla que llevan montada soporta un peso máximo de 318 kilos, un peso que para los expertos abarcaría a «todos» los pacientes con obesidad extrema que pueda haber actualmente en la C. Valenciana salvando la excepcionalidad del caso de Teo. Estos recursos (3 ambulancias tipo SAMU, otras 3 SVB o Soporte Vital Básico y otras 6 de transporte no asistido) sin embargo, son nuevos en la C. Valenciana. No ha sido hasta este mes de agosto que la nueva adjudicataria del servicio de ambulancias, la UTE Ayuda, los ha puesto en marcha y porque así lo establece el pliego de condiciones de la Administración. Hace solo dos años, Sanidad tuvo que comprar por sus propios medios una camilla bariátrica después de que, en poco tiempo, se sucedieran dos casos de personas con obesidad extrema que tuvieron que ser trasladadas también en la trasera de una furgoneta de emergencias.