Sanidad defiende que la atención ofrecida a Teo ha sido «impecable»

Una atención «impecable» dentro de unas circunstancias «excepcionales». Esta es la valoración que ayer realizó la Conselleria de Sanidad, por boca del subdirector general de Planificación asistencial, Faustino Álvarez, sobre la atención sanitaria que ha recibido en estos últimos días el joven de Turís, Teófilo Rodríguez, que pesa 385 kilos y que tuvo que ser trasladado tras recibir el alta en el hospital de Manises en un camión de mudanzas ante la falta de transporte adecuado para su peso.

La familia de Teo lleva días poniendo en duda tanto el trato que le han dado al joven en el centro de Manises (uno de los cuatro que actualmente están gestionados de forma privada en la C. Valenciana) como los medios dispuestos por la conselleria para sus traslados, después de que la primera camilla que se utilizó para ingresarlo por una insuficiencia respiratoria, se rompiera. Después de varios días de disputas con el hospital y de idas y venidas mediáticas, la familia ha denunciado tanto al hospital como a la Conselleria de Sanidad por lo vivido en estos días.

Frente a la polémica y a la imagen de Teo en la trasera de un camión de mudanzas, desde la Conselleria de Sanidad han defendido que la atención ha sido «óptima» y que ahora se está buscando la solución «más adecuada» y una «estrategia viable a corto, medio y largo plazo» para Teo, que desde ayer está ingresado en planta en el Hospital de Manises en una camilla especial que soporta hasta 500 kilos y gracias a la que se conoce su peso actual: 385 kilos.

El ingreso, según estas mismas fuentes, se justifica no ya en un tema médico sino «ante las excepcionales circunstancias del paciente y la falta de un lugar donde recibir los cuidados adecuados necesarios con unas condiciones de confort e intimidad necesarias». Cabe recordar que la familia no quería que se le diera el alta y, cuando la recibió, Teo tuvo que ser acogido en el centro de salud de su pueblo ya que la camilla especial que ahora sí aguanta su peso no cabía en su casa.

Fuentes de la conselleria aún no han definido todavía cuál será esa «estrategia viable» pero, según el subdirector el objetivo es alcanzar «una solución de continuidad que tiene como objetivo fundamental conseguir revertir con el tiempo la situación que está atravesando el paciente» aunque, para ello y según enfatizó Álvarez, se requiere «sin lugar a dudas del compromiso por parte del paciente, de la familia y del entorno más próximo».



Sin ambulancias en toda España

El subdirector general de Planificación asistencial de la Conselleria de Sanidad también defendió que el traslado de Teo tras recibir el alta médica en Manises se hiciera en un camión y no en un transporte sanitario. «Puede llamar la atención que, en lugar de ser una ambulancia, pueda ser otro tipo de vehículo», explicaron desde Sanidad para remarcar a continuación que «no existe ni en la Comunitat ni en el resto del país un vehículo de transporte sanitario que tenga capacidad para transportar las dimensiones requeridas del soporte capaz de albergar ese peso, ni actualmente existe ningún otro paciente en la Comunitat que lo requiera».

Desde el hospital de Manises se contactó con el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) para organizar el traslado y fue el centro de urgencias el que «coordinó con bomberos, Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario el traslado desde el hospital hasta su domicilio de Turís», además, «asistido por enfermera y celador» aunque no por un médico, una de los extremos que ha puesto en cuestión la familia en su denuncia.