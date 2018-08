Una anciana muere horas después de ser asaltada por un ladrón en Torrent

Un peligroso tironero, que llevaba días atemorizando a las ancianas que caminan solas por el centro de Torrent, fue detenido ayer por la policía instantes después de su último robo. Por desgracia, como consecuencia de uno de sus asaltos, rápidos tirones de bolso a mujeres de edad avanzada, una de sus víctimas sufrió una mala caída el domingo por la tarde y horas después de la agresión falleció tras ser dada de alta. En el centro hospitalario valoraron que su vida no corría peligro y una ambulancia no asistida la trasladó a su casa. No obstante, nada más llegar al domicilio, y con los servicios médicos todavía presentes en el lugar, el corazón de Amparo Baviera Bartual, de 76 años, dejaba de latir. Los intentos por reanimarla resultaron infructuosos.

No contento con su acción, y desconocedor del fatal desenlace de su víctima, el presunto delincuente volvió a actuar ayer en la misma calle de Torrent, en Sant Antoni de Pàdua. En esta ocasión su víctima, de 81 años y también vecina de la zona, corrió mejor suerte y apenas sufrió lesiones sangrantes en el brazo izquierdo debido a la caída. Sin embargo, dada su edad y para evitar posibles complicaciones o daños en la cadera, una ambulancia del Soporte Vital Básico la trasladó al Hospital General de Torrent.



Colaboración de un vecino

«No m'ha passat res, pero m'han pegat un bac», trataba de tranquilizar a su hija la agredida todavía sangrando en el suelo mientras era atendida por los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Gracias a la colaboración de un vecino carnicero, quien salió corriendo tras el agresor, los policías pudieron arrestar al sospechoso, que se había escondido en un bar de la avenida. Este vecino retuvo al ladrón sujetando el mango de la puerta para que no pudiera escapar y rápidamente varias patrullas, de ambos cuerpos policiales, lo rodearon y procedieron a su detención.

El arrestado, identificado como Sabino P. A., de 42 años y vecino de Requena, está acusado de varios robos con violencia y también podría enfrentarse ahora a un delito de homicidio dado el resultado mortal de uno de sus golpes si la autopsia establece una causa directa entre la muerte y el asalto.

Por el momento se le atribuyen al menos tres robos por el mismo procedimiento del tirón aunque la Policía Nacional investiga otros hechos similares y tendrá que tomar declaración a los testigos.

En la tarde del domingo el presunto tironero asaltó a dos mujeres en apenas una hora de diferencia en sendas calles de Torrent. El primero de los tirones se produjo a las 20.30 horas en la calle Sant Antoni de Pàdua. El ladrón aprovechó que dicha calle, céntrica pero apenas transitada y por la que no pasan prácticamente coches, estaba tranquila para agazapado en una esquina que da a la entrada de varios aparcamientos, esperar a que pasara su víctima. Así, sin aparentes testigos, arrancó el bolso de la septuagenaria tirándola al suelo. Amparo Baviera, que regresaba a casa tras dar un paseo, fue evacuada al Hospital General de València con politraumatismos.

Apenas una hora después, a las 21.30 horas, este mismo delincuente presuntamente ejecutó otro robo por el mismo procedimiento en la plaza Corts Valencianes. La descripción del mismo coincide con la del hombre detenido ayer tras salir corriendo después de asaltar a una tercera anciana en la calle de Sant Antoni de Pàdua. La mujer, de 81 años, sufrió una caída al ser arrastrada tras el tirón de su bolso. Pese al exiguo botín que obtienen los tironeros en este tipo de golpes, el peligro para la mujeres mayores que son asaltadas es muy elevado, ya que una mala caída puede ocasionar daños en la cadera o incluso, como ha ocurrido en Torrent, la muerte de la víctima.



¿Por qué fue dada de alta?

A la espera del resultado definitivo de la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal de València, los allegados a la fallecida se preguntan cómo fue dada de alta en el hospital y nada más llegar a su casa falleció.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el médico certificó la muerte de Amparo Baviera minutos antes de las dos de la madrugada de ayer. La Policía Nacional ha abierto una investigación por un presunto delito de homicidio consumado e indaga sobre los motivos por los que el centro médico la envió a casa por si hubiera que depurar responsabilidades.

«Han sido dos casos iguales en menos de 24 horas. A Amparo le dieron un golpe en la cabeza y ha muerto esta madrugada», lamentaba Justa, vecina de la zona. Felisa, una anciana del lugar, confiesa que salen con miedo a la calle por lo que pueda pasar.