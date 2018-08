«He perdido ya 11 kilos y los que faltan»

«He perdido 11 kilos en estos días. Estoy súper feliz». Teófilo Rodríguez explicaba ayer, exultante, desde su cama del hospital de Manises los avances que ha hecho con la báscula, que ahora se fija en los 374 kilos. Para él, según explicaba ayer ha sido un primer avance contra la obesidad extrema que padece y no va a ser el único.

«He pedido 11 kilos y los que faltan. Voy a seguir bajando», aseguraba, mostrando el compromiso que dice haber adquirido para volver a recuperar su vida o, al menos, la movilidad y la posibilidad de volver a andar.

«Es mi meta y esperanza no me falta. Voy a poner todo de mi parte porque mi idea es volver a andar. No quiero estar en cama toda la vida y voy a dar la talla», aseguró ayer.

Teo es consciente de que, para conseguirlo, debe ceñirse al criterio médico. Con 34 años, este joven de Turís -que arrastra problemas con su peso desde muy joven- ha intentado ya tres veces pasar por quirófano para operarse. La última vez que lo intentó, se implantó un balón gástrico pero la intervención no salió bien.