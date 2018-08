Los usuarios se quejan de falta de información por la suspensión del AVE València-Castelló

«Cuando compramos los billetes en la web de Renfe en ningún momento vimos un aviso de la suspensión del AVE y el cambio por el autobús. Solamente cuando lo habías comprado aparecía el aviso en el documento en el que están las entradas». Esta es la queja que señalaban ayer varios usuarios del AVE que une Castelló y Madrid antes de coger el autobús que sirve de enlace con València a las 13.30 horas.

Las obras del tercer carril de las vías entre Castelló y València son el motivo de la suspensión del servicio de AVE que conecta la capital de La Plana con Madrid. Los viajeros que hayan adquirido sus billetes de AVE tendrán que utilizar un autobús -el medio de transporte que se ha puesto para sustituir al tren- que les llevará hasta València, donde ya sí subirán al tren de alta velocidad para llegar a la capital española. El fin de semana fue la patronal la que expresó su descontento por esta nueva interrupción. Ahora algunos viajeros, sobre todo los que provienen de Madrid, denuncian la desinformación en la web de Renfe al adquirir los billetes.

«Nadie me atendió»

Entre ellos está Guillermo Casado, que ayer cogía el tren para volver a Madrid y que denuncia que no fue hasta el momento de hacer el pago del billete cuando se enteró de que sería un autobús en vez del servicio de alta velocidad el que le llevaría hasta València. Nerea Vela, también madrileña, expresaba la misma queja y añadía: «Cuando llamé al teléfono de atención al cliente de Renfe nadie me atendió».

Por lo general, los usuarios del servicio que residen por Castelló y alrededores sí que conocían el cambio, pero matizan, «sabía que habría un autobús por los medios de comunicación, no por Renfe», cuenta Fernando García, castellonense.

Inés Hornero y María Lavín venían de Santander a pasar unos días por Castelló. Ambas dicen que sí que vieron en la web que iba a haber una suspensión del servicio y un cambio por autobús, «pero lo vimos de casualidad porque nos dimos cuenta que había un pequeño asterisco en rojo en el que si clicabas aparecía el problema». Para Carmen Carratalá, castellonense afincada en Madrid, más que la poca información del sitio web de Renfe, para ella es un «traspiés, un aburrimiento tener que coger el autobús cuando pensaba que iba a estar todo el camino en el tren sin tener que preocuparme de nada».

Santi Pérez, secretario de infraestructuras del PSOE en la provincia, declaraba ayer que «el AVE con el que Rajoy, Barrachina y el PP en su conjunto hizo tanta propaganda, no era un AVE en sí, sino una tomadura de pelo». Pérez calificó el servicio de alta velocidad entre Castelló y Madrid de «AVE Low Cost» y culpó al Partido Popular de los problemas con las continuas obras del tramo.