El hospital investiga si se actuó de forma correcta al dar de alta a la anciana que murió tras un tirón

Atienden a la mujer asaltada un día después por el mismo tironero.

Torrent despidió ayer a su vecina Amparo Baviera Bartual, la mujer de 76 años que falleció en la madrugada del pasado lunes horas después de ser asaltada por un tironero en una céntrica calle del municipio.

Según ha podido saber Levante-EMV, el resultado preliminar de la autopsia realizada al cadáver de la septuagenaria ha confirmado como causa de la muerte un politraumatismo compatible con un robo por el procedimiento del tirón. Con ello los forenses del Instituto de Medicina Legal de València establecen una conexión de causa y efecto por la que el presunto ladrón, detenido por la policía al día siguiente tras cometer un nuevo robo con violencia, podría enfrentarse a una pena por un delito de homicidio.

Al mismo tiempo, fuentes del Hospital General de València, centro al que fue remitida la herida, aseguran la dirección del centro está «encima del tema» y se ha abierto una investigación para ver qué pudo fallar, «si es que ha fallado algo», apuntaron. La muerte de la anciana se produjo después de ser dada de alta nada más llegar a su domicilio, al que fue trasladada en un Transporte No Asistido (TNA). Respecto a los motivos por los que los facultativos decidieron no ingresarla y remitirla directamente a su casa, estas mismas fuentes remarcaron que no pueden informar de ello amparándose en la protección de datos de los pacientes pero que en todo caso se está elaborando un informe sobre lo ocurrido.



Tres robos en 24 horas

El robo con violencia, del que informó ayer Levante-EMV, se produjo a las 20.30 horas del domingo cuando Amparo, una vecina de la zona de 76 años, regresaba a su casa por la calle Sant Antoni de Pàdua de Torrent. Un activo tironero, al que se le atribuyen al menos tres hechos similares en apenas 24 horas, la abordó y la tiró al suelo para apoderarse de su bolso.

La septuagenaria sufrió lesiones como consecuencia de la caída y fue trasladada en ambulancia al Hospital General de València. Ya de madrugada, en torno a las 2.00 horas, el médico certificó su fallecimiento en su domicilio, al que acababa de ser remitida tras recibir el alta hospitalaria.

Su presunto agresor fue detenido el lunes al mediodía después de que escapara corriendo tras asaltar a otra anciana de 81 años en la misma calle. Un vecino lo siguió y lo retuvo hasta la llegada de las patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los investigadores tratan de recabar todos los testimonios y pruebas antes de ponerlo a disposición del juez.

La familia de la fallecida prefirió no hacer declaraciones sobre lo ocurrido y pidió respeto para poder despedir a Amparo junto a sus más allegados. Pese a ello y al ser muy conocida en el municipio el funeral celebrado a las 17.30 horas de ayer en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent fue multitudinario. Es la segunda vecina de esta localidad que fallece en similares circunstancias en apenas dos años.