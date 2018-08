Interior pide a las fuerzas de seguridad reforzar las medidas de autoprotección

Intento de atentado terrorista o no, lo cierto es que el «hecho aislado» ocurrido en una comisaría de Cornellà de Llobregat, donde fue abatido un hombre de origen argelino que esgrimía un cuchillo al grito de «Alá es grande», ha hecho que el Ministerio del Interior refuerce las medidas de autoprotección de todas sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, se ha remitido una circular a todas las policías locales de la Comunitat y a la policía autonómica con una serie de recomendaciones para que extremen la seguridad ante el riesgo de un hipotético atentado terrorista.

Entre dichas recomendaciones está el prestar especial atención a aquellas personas que lleven ropa que no se corresponda con la época del año o que vayan especialmente abrigados, por si bajo de ellas ocultan algún tipo de arma o de explosivo.

De igual modo, se les exige a los agentes que no se relajen en cuanto a las medidas de seguridad de la patrulla sea cual sea la naturaleza del servicio, más aún si cabe cuando la actuación requiera mantener una posición de proximidad física con terceras personas.

Esto se debe, según se recoge en dicho documento del Ministerio del Interior, a que el cincuenta por ciento de los ataques terroristas contra personal policial cometidos en Europa en los últimos tres años se han ejecutado con arma blanca.

Así, ante llamadas de ciudadanos que una vez en el lugar la situación no se corresponda con lo requerido, se pide que eviten cualquier exposición innecesaria. También hace especial mención a los servicios de protección estáticos, los cuales suponen un riesgo añadido al ser más vulnerables. «Un dispositivo policial estático puede no sólo no resultar disuasorio, sino que puede constituirse en potencial objetivo de ataque terrorista», añade.

Medidas complementarias

El Ministerio del Interior, tras reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, decidió mantener el nivel 4 reforzado de alerta, que permanece inalterado desde junio de 2015. Eso sí, la Secretaría de Estado decidió reforzar el lunes la seguridad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la activación del protocolo de medidas de autoprotección complementarias.

La citada Mesa se reúne con una periodicidad mínima semanal para evaluar cualquier cambio en la situación de amenaza, desde que el nivel de alerta se encuentra en el nivel 4, siguiendo de esta forma el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. En la misma hay representantes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Policía Nacional y Guardia Civil, junto a miembros de Mossos d´Esquadra, la Ertzaina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Con el fin de reforzar la seguridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Secretaría de Estado de Seguridad decidió el lunes activar el protocolo de medidas de autoprotección complementarias de los miembros de dichos cuerpos de seguridad y se les dio traslado para su conocimiento.