Una moda que surgió del surf

«Bañador de pata». Saltó la polémica cuando una mujer en Alicante fue expulsada de la piscina municipal por bañarse con él. Se trata de un traje de baño alternativo al tradicional bikini o bañador que utilizan las mujeres y sí está compuesto con el mismo material que las bermudas que utilizan los hombres en la playa o en la piscina. Su nombre técnico es «boardshort» y fue concebido para la comodidad de las mujeres sobre la tabla de surf.

No, no es un pantalón de calle ni un bañador masculino. La parte inferior del bikini que Gemma Rodríguez llevaba cuando fue expulsada de la piscina municipal en Pilar de la Horadada por no llevar «traje de baño femenino» se vende en cualquier tienda de ropa de baño y deportiva.

Rodríguez interpuso una denuncia a la Guardia Civil porque el socorrista y el conserje no le permitieron el baño al considerar que iba a meterse en el agua con una prenda de vestir. Cogió a su hija, se marchó, y publicó en redes sociales lo ocurrido, generando la respuesta inmediata de otras afectadas.

El polémico «bañador de pata», nombre con el que ha saltado la polémica por la expulsión de Rodríguez, se trata en realidad de un «boardshort», es decir, un pantalón corto para utilizar en deportes acuáticos que se practiquen con una tabla. En su sentido original, está concebido para la práctica de deportes acuáticos como el surf, el body board o el paddle surf, cualquier actividad que implique contacto físico con una tabla y pueda generar rozaduras en el cuerpo de las mujeres. Surge como alternativa al diseño de los habituales bikinis que se dejan zonas por cubrir.

Así lo explica Fran Muñoz, responsable de deportes de olas de Decathlon España. «Es un pantalón que las mujeres utilizan como prenda para ir a la playa, bañarse o hacer deportes en el agua», explica, y más allá de si se practica o no cualquier actividad sobre las olas, las mujeres lo integran como un traje de baño más. «La composición es la misma que los bañadores masculinos, de poliéster y elastán», apunta.



Una alternativa al bikini

Muñoz explica que el porcentaje de mujeres que lo compran para hacer surf es mínimo en comparación con aquellas que lo adquieren como una prenda de baño más, un modelo alternativo a la braga convencional de la que se compone el bikini y con la que muchas no se sienten cómodas. O bien por la sobreexposición o bien por la comodidad, lo cierto es que esta prenda no es una moda, sino que existe desde hace años y su venta es regular, sin picos ni descensos, como explica Muñoz, quien añade que otras lo utilizan para llevarlo por encima del bikini.

Tras la denuncia de Rodríguez, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha permitido el baño con esta prenda levantando así la restricción para que las mujeres se bañaran en la piscina solo con dos alternativas: o bikini o bañador.