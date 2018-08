La Marina se libera de las deudas

Fumata blanca para la condonación por parte del Gobierno de la deuda millonaria contraída por el Consorcio València 2007 para la celebración de la Copa del América. Los gobiernos autonómico y municipal de uno y otro color llevaban años reclamando al Gobierno que asumiera la deuda que lastra el desarrollo de la Marina de València y que suma más de 400 millones de euros.

Una cifra astronómica que incluye 350 millones del crédito del Instituto de Crédito Oficial suscrito en 2005, en época de bonanza económica, para pagar las infraestructuras de las regatas (pantalanes, bases deportivas, el icónico Veles e Vents y el canal) y otros 60 millones de euros del crédito firmado con el Santander para hacer frente a las variaciones de intereses, que ha acabado en manos de un fondo norteamericano.

La deuda asumible

Dentro de la negociación entre el Gobierno y las Administraciones valencianas para buscar una solución a las deudas de la Marina, el Consorcio València 2007 presentó el pasado mes de mayo un plan de viabilidad que fijaba entre 40 y 60 millonesde euros la deuda asumible con los beneficios que generan los amarres y el resto de concesiones.

El ayuntamiento siempre ha defendido que el Gobierno debía asumir el crédito de las obras de la Copa, tal como en su momento hizo con otros grandes eventos de interés general como la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, que se pagaron vía presupuestos del Estado y no con un préstamo. Tras años de tira y afloja, el Gobierno del PSOE ha dado finalmente el visto bueno a las demandas de la ciudad y asumirá, según lo anunciado ayer por el presidente Pedro Sanchez y Ximo Puig tras la reunión del Consejo de Política Fiscal, los 350 millones de euros de la deuda del ICO (con intereses).

El Gobierno asume la deuda principal, pero no los 60 millones de euros de la póliza de crédito impagada del Consorcio, que está sujeta a la legislación británica, y que ha derivado desde 2014 en embargos judiciales de los ingresos generados por las concesiones de la Marina. Hasta que no se resuelva el pago de esta deuda, el Consorcio seguirá estando en la lista de empresas morosas, lo que le impide, entre otras cosas, acceder a programas de financiación europea.

Los actuales responsables del Consorcio aseguran que la Marina de València sería autosufiente y rentable si no tuviera el lastre de la deuda financiera. Las concesiones de la Marina generaron el año pasado 6,6 millones de euros. Cuando todas las concesiones y negocios (amarres, tiendas, restaurantes, hoteles, industrias náuticas y espacios culturales) estén en marcha la Marina podría generar unos ingresos aproximados de 19 millones de euros al año. Sin embargo, la elevada deuda financiera a la que tiene que hacer frente Valencia 2007 estrangulaba hasta ahora la posibilidad de hacer rentable la marina real.

Además de los créditos, la marina también tiene que hacer frente a la deuda que le reclama la Autoridad Portuaria de València, 23 millones de euros por tasas de ocupación, que el Consorcio se resiste a pagar. En este contexto, el actual director general del Consorcio, Vicent Llorens, ha pedido la revision del convenio de cesión de la dársena del puerto a la ciudad.