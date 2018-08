Montón recuerda que todos los casos de sarampión son «importados» pero incide en la vacunación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a España como país libre de contagio endémico del sarampión, después de permanecer 36 meses sin circulación interna del virus. Así lo recoge la Comisión Europea de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola en la carta que remitió al Gobierno el pasado 15 de agosto. La ministra del área y exconsellera Carmen Montón calificó ayer esta notificación de «buena noticia» al tiempo que incidió en que los casos que se están registrando actualmente (131 confirmados en la C. Valenciana) son todos «importados», lo que significa que la OMS refrenda que nuestro país «cumplimenta muy bien la tasa de vacunación y que aquí no hay ningún problema».

Con todo, la ministra incidió en la importancia de mantener unas tasas altas de vacunación. «En primer lugar, hay que decir que es muy importante la vacunación y hay que agradecer tanto a los médicos de familia como a los pediatras, ya que en España haya una tasa muy alta de vacunación (por encima del 95 %), hasta el punto de que no hay virus circulante en nuestro entorno. Por tanto, la carta de la OMS es una buena noticia que viene a refrendar que España cumplimenta muy bien la tasa de vacunación», afirmó ayer Montón.



Mensaje a los antivacunas

No obstante, Montón ha adelantado que desde la Dirección General de Salud Pública se va a insistir en la necesidad de vacunarse para que «ciertos movimientos contrarios no arraiguen en nuestro país», como aquellos que propagan «informaciones que no se corresponden con la verdad».

Los casos confirmados de sarampión en la C. Valenciana hasta mediados de agosto quintuplican ya el número de infectados que hubo durante todo 2017. Todos son contagios secundarios de varios casos principales «importados» de menores extranjeros que llegaron con la enfermedad y sin haber sido vacunados.