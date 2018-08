Un familiar de la 'viuda negra' de Alicante: "Se hará la loca para reducir su condena"

Un familiar cercano de María Concepción M. está convencido de que «se hará la loca, inventará excusas y hará todo lo posible para conseguir que le rebajen la pena». La detenida por el presunto asesinato de su cuarto marido a las dos semanas de casarse llevaba más de 20 años fuera de Onil, su localidad natal, y aunque va en silla de ruedas, «nunca le ha hecho falta, la silla solo es para salir a la calle».

Conchi, natural de Onil, hacía más de 20 años que no vivía en esta población del interior de la provincia de Alicante. Uno de sus familiares ha confirmado que no mantienen contacto con ella desde «hace mucho tiempo» y que «no queremos saber nada de ella». La noticia no les ha cogido por sorpresa, puesto que ha insistido en que «de ella todo es posible».

Esta persona, que no ha querido desvelar su identidad, ha explicado que la detenida «tiene problemas psicológicos de toda la vida» y que ha llegado a estar ingresada en más de una ocasión en la unidad de Psiquiatría del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. En cuanto a su forma de actuar, el familiar ha manifestado que «siempre ha ido con mentiras y engaños».

En referencia a lo que se ha comentado estos días acerca de que la familia quería internarla en un centro, ha sentenciado que no es cierto y que «eso son cosas de ella, ahora va a poner toda clase de excusas, se hará la loca y todo lo posible para que le rebajen la pena que le pongan». Según ha insistido, «siempre ha actuado así, ya lo hacía antes para que le diesen una paga».

Es precisamente en este punto de la conversación cuando el familiar de Conchi ha asegurado que «no le ha hecho falta la silla de ruedas nunca» y que «solo la utiliza para la calle». El hecho de que haya fingido durante muchos años, según ha insistido esta persona cercana a ella, tiene que ver con los celos y «para cobrar un dinero».

Respecto a los celos, ha explicado que otro familiar sufrió un accidente que le causó graves daños y quedó en una silla de ruedas, algo que «ella no podía soportar , ella quería que le prestásemos tanta atención como a la otra persona.

También ha reconocido que uno de los exmaridos de la detenida llegó a estar en la cárcel porque «ella lo denunció para cobrar una paga por maltratada».

Con el paso de los años, Conchi ha ido perdiendo todo el contacto con su familia a causa, según la persona con la que ha hablado este diario, «de sus mentiras y engaños». Los problemas que les ha ocasionado hacen que «no queramos saber nada de ella, todos tenemos nuestras familias, trabajos y vida».

Tras conocer su detención a través de los medios de comunicación, «no queremos que se nos relacione con ella», sólo quieren pasar página, e insisten en que «ya no nos sorprende nada de ella».