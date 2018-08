Los familiares de la anciana asfixiada descartan que se trate de un homicidio

Los familiares de Teresa Miralles, la anciana de 82 años hallada muerta en su vivienda de la avenida Baleares de València el pasado lunes, están convencidos de que la mujer murió por causas naturales cuando se encontraba tranquilamente durmiendo en su cama. Al no hallar indicios externos de violencia ni notar la ausencia de nada de valor en la casa, descartan que se trate de un homicidio. Sin embargo, la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de València apreció indicios de muerte por asfixia por sofocación, hecho que obligó a la policía a realizar una minuciosa inspección ocular en el domicilio, tal y como informó ayer Levante-EMV.

Los forenses apreciaron marcas en la cara, prácticamente imperceptibles en un primer examen del cadáver, compatibles con una obstrucción de las vías respiratorias. Fue tras este inesperado hallazgo cuando se informó al grupo de Homicidios de la Policía Nacional ante la posibilidad de que se trate de una muerte violenta. De ahí, que dos días después del levantamiento del cuerpo el grupo de policía científica acudiera a la casa, previa autorización del Juzgado de Instrucción número tres de València, y durante toda la mañana del miércoles realizaran una completa inspección, tomando huellas y muestras de ADN que permitan esclarecer lo ocurrido.

Según ha podido saber este periódico, en la casa no se ha hallado nada que indique un robo con violencia, la puerta no estaba forzada y no había signos de haber sido registrado el inmueble. Los investigadores están a la espera de conocer el resultado definitivo de la autopsia, que podría alargarse varios meses. De hecho, las fuentes consultadas por este periódico explicaron que se han tomado muestras toxicológicas por si la anciana hubiera sido drogada, así como también se va a realizar un estudio histopatológico.

Su familia asegura que Teresa padecía problemas de salud y que ya les han dado autorización para incinerar el cuerpo. «Nos ha pillado de vacaciones, pero estamos seguros de que no es un homicidio, de ser así no nos dejarían incinerarla», asevera el yerno de la víctima, quien descubrió el cadáver.