Los forestales paran en medio de la polémica

Segunda concentración de los bomberos forestales con críticas a la subrogación. Los bomberos forestales de Tragsa, próximamente pasarán a depender de la Generalitat a través de una empresa pública. Podemos anunció ayer que pedirá una reunión de los miembros del Botànic porque según lo acordado, es la Generalitat quien debe contratarles en la Agencia de Seguridad y no a través de una empresa pública, pero la Agencia aseguró que no esa competencia. El Sindicato Profesional de Policías y Bomberos creen que se trata de una «privatización deliberada» mientras que CC OO pide que se aclare si la Agencia puede o no contratar directamente al personal.