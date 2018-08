El Gobierno reacciona y publica en el BOE el trasvase de 20 hm3 del Tajo al Segura

El Gobierno ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado la autorización del trasvase de 20 hm3 del Tajo a las provincias de Alicante y Murcia aprobado el pasado día 9 pero que estaba paralizado por la falta de la firma de un alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.

El Ejecutivo reacciona tras la denuncia esta semana del hecho por los regantes y el agua comenzará a llegar la próxima semana. La autorización en el BOE cuenta con la firma de la ministra Teresa Ribera, tal como establece el nivel 3 de las reglas de explotación del trasvase. A continuación, hoy mismo, el director general del Agua, Manuel Menéndez, debe trasladar la orden a la Confederación del Tajo para que el agua comience a fluir por las conducciones hasta llegar a Alicante y Murcia.

El Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana remitieron ayer una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamándole una reunión para intentar desbloquear la situación que se vive en Alicante y Murcia por la falta de caudales, fundamentalmente del Tajo, un trasvase blindado hoy por el mismo memorándum que lo cortó en 2017, pero que sigue despertando recelos en Madrid, como lo demuestra el último episodio que han protagonizado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su director general, Manuel Menéndez.

El último trasvase estaba claro el día 1 de agosto, se aprobó el 9 recortándolo casi a la mitad (de 38 hm3 a 20 hm3) pero todavía hoy, día 24, no ha llegado la orden a la Confederación del Tajo para que llegue el agua por haber estado los altos cargos de vacaciones. No se había publicado en el BOE hasta hoy y, por lo tanto, el trasvase aprobado no tenía ningún valor legal.

«Hemos enviado una carta al presidente Pedro Sánchez y otra a Pablo Casado, secretario general del PP, con el que también queremos reunirnos, pero nos urge poder explicarle a Sánchez que nuestro problema va a más y que, incluso, parece que tampoco sirve tener la ley a nuestro favor», subrayó ayer José Andújar, vicepresidente del Sindicato del Acueducto Tajo-Segura y presidente de la Federación Valenciana de Comunidades de Regantes. Los agricultores piden al propio Sánchez que interceda para solucionar el enésimo bloqueo del trasvase.

«Queremos que Sánchez escuche la voz de todos los regantes de España y para ello le entregaremos las conclusiones del congreso nacional de regantes celebrado en Torrevieja el pasado mayo y en el que quedó claro que los agricultores del Tajo no están contra el envío de agua», señala Andújar que también pide una mayor implicación de Ximo Puig, jefe del Consell, ejecutivo que ayer optó por el silencio, en una actitud muy diferente al Gobierno de Murcia.

Andújar asegura que «la polémica de la falta de agua en los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía es artificial porque allí tienen agua, pero sí es cierto que carecen de la infraestructura para recibirla, competencia del gobierno regional. Solo con la reserva de 400 hm3, a partir de la cual no hay trasvase, cada uno de los 12.800 vecinos de los 22 municipios afectados tendrían a su disposición 31 millones de litros de agua al año. Debieran presionar al Gobierno de Castilla-La Mancha. A nosotros tampoco nos parece de recibo que se tengan que abastecer con cubas».

«Los ministros solo hablan en el BOE, lo demás es simple opinión». Esta frase de Alfonso Guerra en 2009 -entonces presidente de la comisión de derechos constitucionales del Congreso cuando se negociaba la eliminación por decreto el trasvase Tajo-Segura al quererlo regular Castilla-La Mancha en su estatuto- ha cobrado, como recordó ayer el veterano regante, Ángel Urbina, esta semana la actualidad ante el enésimo bloqueo que sufre el trasvase Tajo-Segura.

Como no había publicación en el BOE del envío de los 20 hm3 autorizados el pasado día 9, el trasvase no existe, lo que ha vuelto a desatar la alarma entre los agricultores de la provincia, que han decidido recurrir directamente al presidente Pedro Sánchez, al que quieren explicarle en directo cuál es el problema del agua en Alicante y la urgencia que tiene el Gobierno de solucionarlo por el propio interés nacional. En juego la cosecha de hortalizas del próximo otoño.

Los embalses de la cuenca del Segura almacenan hoy 273 hm3, el 24% de su capacidad total. Estos datos en la reserva de agua mejoran los del año pasado por estas fechas, ya que entonces se almacenaban 207 hm3. Los caudales de los recursos asignados al acueducto Tajo-Segura este año son de 80,1 hm3, lo que supone 29,7 hm3 más que en la misma fecha del año pasado -el trasvase estaba cerrado-. En los meses de junio, julio y agosto se ha autorizado la llegada a la cuenca del Segura de 96 hm3 de agua procedente del trasvase, que son en realidad 76 hm3, porque el envío de los últimos 20 hm3 de este mes de agosto está bloqueado.

Irresponsabilidad

El PP hizo ayer público un comunicado en el que lamenta la «irresponsabilidad de este Gobierno con los regantes alicantinos, a los que ha dejado secos este agosto porque un alto cargo estaba de vacaciones. Este caso demuestra la dejadez del PSOE con los intereses de la provincia», criticó el coordinador general, Rafael Candela. «No es normal que una cuestión de vida o muerte como es el agua para Alicante se quede en un cajón porque el Gobierno se va de vacaciones», lamentó el dirigente popular, «y nadie de la Generalitat ha peleado para que hubiera llegado antes un caudal que todavía veremos si llega».