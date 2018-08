La "viuda negra" de Alicante y su cuidador ingresan en prisión sin aclarar el crimen

Conchi y su cuidador ya duermen en la prisión de Fontcalent desde anoche como presuntos autores materiales del crimen a puñaladas del marido de ella, asesinato cometido el lunes en Alicante a las dos semanas de casarse en Sax. El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 8 de Alicante acordó ayer tarde la prisión incondicional, comunicada y sin fianza para los dos acusados del crimen. El juzgado número 5 es quien instruye la causa y ayer se personó la familia del fallecido para ejercer la acusación particular. Los dos implicados serán investigados en una causa abierta por un delito de asesinato.

Como ya hicieron en la Comisaría Provincial, ninguno de los investigados quiso prestar declaración y aclarar el móvil del asesinato. No obstante, Conchi, de 45 años, sí comentó antes de abandonar la sede judicial que sabía quien podría haber matado a su marido porque debía dinero, según indicaron a este diario fuentes cercanas al caso. Sin embargo, esta versión no consta oficialmente en las actuaciones al acogerse a su derecho a no declarar y además es inverosímil, en cuanto que ella y su cuidador fueron sorprendidos por una policía nacional fuera de servicio cuando agredían mortalmente con un destornillador a la víctima.

En la misma línea apuntada por Conchi durante su comparecencia en el juzgado, la esposa del jubilado de 69 años contó a dos arrestadas con las que compartió calabozo en los juzgados que había intereses económicos detrás del crimen porque a ella le tocaron «42 millones en el Euromillones», algo que no figura en las diligencias. Una de estas testigos declaró además que cuando estaban en los calabozos de la Comisaría escuchó cómo Conchi le decía al cuidador: «Mantén lo que hemos hablado».

La familia de la víctima descarta que haya un móvil económico por los intereses del fallecido respecto de la víctima y la indemnización de 200.000 euros que decía Conchi que iba a cobrar por un accidente.

Sacó 25.000 euros

Fuentes cercanas a la investigación señalaron a este diario que la esposa de la víctima habría sacado recientemente del banco 25.000 euros y algunos indicios apuntan a que le prestó diez o doce mil euros al fallecido, extremo que niega la familia y el amigo de la víctima que le prestó su furgoneta el día del crimen para ir a la supuesta cena romántica.

¡El abogado designado por la familia del fallecido para ejercer la acusación particular, Aitor Prieto, explicó tras conocer el auto de prisión que el juez ha considerado que se cumplen todos los requisitos para acordar el encarcelamiento de los dos investigados, especialmente porque se trata de unos hechos graves, la posible pena es superior a dos años de cárcel y por el riesgo de fuga.

La estancia en los juzgados de Conchi y su cuidador, de 58 años y con el que según vecinos de Sax mantenía una relación y también planeaban casarse, se prolongó desde las nueve de la mañana hasta poco antes de las nueve de la noche, aunque apenas estuvieron unos minutos cada uno en el juzgado de guardia. La abogada de oficio que asistió a Conchi y a su cuidador solicitó un examen forense sobre el estado de la mujer, aunque su contenido no fue notificado a las partes ni el auto de prisión hace referencia alguna al estado físico y mental de la viuda de la víctima.