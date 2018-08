Oltra visita Morella en ausencia de Puig

La paz del Botànic no llegará este domingo en Morella. Pese al grave desencuentro de los últimos días no está previsto que el presidente, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, coincidan en público. La propia Oltra admitió ayer que aún no han hablado pese a la crisis abierta esta semana.

La lideresa de Compromís sí tiene previsto acudir a la localidad natal del presidente, que celebra sus fiestas del Sexenni. Lo hace, como ayer remarcó ella misma y adelantó este diario, invitada por el alcalde socialista Rhamsés Ripollés. Pero Puig, que está oficialmente de vacaciones, no tiene previsto acudir. Ello pese a que Oltra aseguró ayer que «con toda seguridad» podrían verse en el Sexenni de Morella y «reencontrar la esencia del Botànic, que es el diálogo, la gestión de la pluralidad, el respeto de unos a otros, la comunicación permanente y el acuerdo».

Pero no ocurrirá, lo que evidencia falta de comunicación entre ambos. Los dos comparecieron el 3 de agosto y exhibieron unidad, pero no han vuelto a coincidir aunque es cierto que han habido vacaciones de por medio. Según Oltra iban a hacerlo este domingo. Pero el encuentro no llegará.



Distensión en el discurso

Oltra, que ayer sí tenía agenda pública, se esforzó en ofrecer un discurso de distensión tras la creciente tensión de los últimos días en los que han habido reproches entre cargos de Compromís y PSPV muy graves. «Las cosas se acuerdan, se consensúan, se negocian, se hablan. Así es como hemos tenido y tenemos la fórmula de éxito, se debe hacer un análisis político y no de otro tipo», señaló Oltra. Preguntada sobre si ha fallado el diálogo respondió: «Es obvio, fue una decisión unilateral y a Compromís el acuerdo (de Puig con el Gobierno) le parece insuficiente porque se podía haber trabajado una propuesta mejor para los valencianos, cuya situación exige una reparación singular y no que se les conceda lo mismo que al resto», dijo.



Morera llama a reunir al pacto

Mientras, el presidente de las Corts, Enric Morera, en declaraciones ayer a Levante-EMV, advirtió que la imagen de los últimos días no beneficia a nadie y llamó a solucionar la «crisis» en el marco del Pacte del Botànic con una reunión de la comisión de seguimiento para estabilizar el acuerdo y dotarlo de una hoja de ruta para acabar esta legislatura y poner las bases de las siguiente.

Morera llama a pactar las desavenencias y avisa del «peligro» de que vuelva a gobernar la derecha. «Estamos rompiendo la imagen de consenso y hago una llamada a la sensatez a todos para volver a la senda ganadora, ante una crisis está la oportunidad y debemos volver al espacio de confianza».