Una reclamación justa «gobierne quien gobierne»

La alcaldesa popular de Teruel, Emma Buj, se desplazará a València para unirse a la manifestación del 7 de octubre. Será una más porque, como reconoció ayer, «por desgracia, en Teruel se han hecho muchas marchas para ir de la mano, es importante que ese sentimiento recorra ahora la provincia de Valencia».

Para Buj, esta reivindicació no debe entender de colores políticos. Va más allá, porque impacta de lleno «en la economía y en las personas», es una cuestión que afecta a la totalidad del Estado. Por ello, apuntó a que no debería cegar a nadie «quién gobierna en cada lugar». Buj confirmó que el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, incluyó el tramo Zaragoza-Valencia en el proyecto que se presentó en Bruselas, pese a que quedó excluido. Mantuvo distintas reuniones con él, no así con el actual responsable de la cartera, el socialista José Luís Ábalos, a quien le ha pedido un encuentro para poner sobre la mesa las cuestiones que afectan a Teruel, pero todavía no ha sido citada.

La alcaldesa turolense confía en que la enmienda al proyecto para incluir el tramo valenciano-aragonés salga adelante e hizo referencia al documento interno fechado en 2017, firmado por el gobierno y por empresarios aragoneses, donde se inclinaban hacia la conexión Zaragoza-Tarragona. Buj no lo firmó al considerar que la conexión a València figuraba como un elemento accesorio», lamentó.