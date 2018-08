"No entiendo cómo los hombres sí pueden bañarse con un pantalón corto y las mujeres no"

Los «bañadores de pata» o «boardshorts» ya estaban de moda antes de que este modelo saltara a la luz después de que Gemma Rodríguez fuese expulsada de la piscina municipal de Pilar de la Horada por llevarlo puesto. Y es que estos bañadores fueron diseñados para hacer deportes acuáticos como el «body board» o el «paddle surf». De hecho, en la escuela de surf de Port Saplaya, dirigida por Ramiro Caselli, son muchos los niños y niñas que asisten a las clases con este bañador que «solo les tapa un poco más las piernas», dice Carmen Ajado, una de las monitoras del curso acuático.

Neus Llorenç, otra educadora de la escuela de surf, explica en declaraciones a Levante-EMV que si elige ponerse este modelo de bañador no es por otra cosa que por «comodidad» y por la «tranquilidad de saber que no se me moverá encima de la tabla». Es más, Llorenç asegura: «Nosotras no miramos ir más o menos femeninas a la playa, tampoco vamos maquilladas ni con el bikini conjuntado».



«La polémica es absurda»

Recalcan que el conocido como «bañador de pata» no se trata en realidad ni de un bañador ni de un bikini, su nombre técnico es «boardshorts».

«Si en los hombres no hay ninguna discusión por llevar un bañador slip o boxer, tampoco debería haber en las mujeres. No entiendo como los hombres sí pueden bañarse con un pantalón corto y las mujeres no. Esta polémica es absurda», asegura Llorenç.

Es más, ambas monitoras aseguran que «hay niñas que tienen ciertos complejos como el vello y nos dicen que se ponen estos 'bañadores de pata' para taparse un poco más. Nosotras lo vemos muy lógico y las apoyamos».

En el caso de Carmen Ajado, utiliza este tipo de «boardshorts» para jugar al voleibol y al balonmano. «Y como trabajo con los niños, también me lo pongo porque las actividades que hacemos en la escuela de surf requiere hacer movimientos rápidos y estos bañadores me aportan versatilidad», añade. Ajado, que lleva un par de años haciendo surf, aclara que «ningún socorrista puede imponerse ante la comodidad de un bañista. Creo que no hay que ver este bañador como más o menos femenino porque yo no pienso en la condición sexual cuando voy a bañarme. En la escuela de surf obligamos a que se pongan una camiseta para que no se raspen con la tabla. Pues con los «boardshorts» ocurre lo mismo y nostras lo utilizamos para estar más pendiente de coger las olas que de que se nos mueva el bañador», aclara.