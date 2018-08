El Sabadell paraliza el cobro del tratamiento a los afectados por el cierre de iDental

Sabadell Consumer Finance S.A.U. se ha convertido en la primera financiera que ha aceptado cancelar «parcialmente» el contrato de préstamo en València debido a que el servicio contratado con iDental no se ha prestado y, según fuentes de la financiera, solucionar ese contrato mediante una amortización para el cliente afectado. Para que el Sabadell realice este reintegro económico, cada afectado debe aceptar un nuevo pago a la entidad financiera superior a los cien euros. Por ejemplo, un afectado de València contrató con iDental un tratamiento y suscribió a Sabadell un contrato de préstamo mayor de 2.000 euros para la financiación de su arreglo dental. Ahora, la mencionada persona, cuya identidad quiere proteger porque «este acuerdo con Sabadell se debe de mantener en la confidencialidad», tiene que pagar 100 euros a la financiera para poder recibir casi 1.000 euros, es decir, solo la mitad del tratamiento. Con la firma de este acuerdo, los clientes se comprometen a «no pedir ni a reclamar nada más a Sabadell Consumer en razón del tratamiento no realizado por iDental en València, cediendo a la financiera todos los derechos y acciones como acreedor de la citada sociedad y comprometiéndose a ratificar dicha cesión si fuere requerido para ello».

«Según los historiales clínicos, alrededor de treinta tratamientos bucodentales están financiados por Sabadell en València. De esas treinta personas, solamente cinco de ellas han recibido una carta de la entidad financiera para paralizar sus pagos», afirma A. C. B., miembro del servicio jurídico de la Unión de Consumidores de la Comunitat. «Los estafados tienen que saber que la financiera debe de dar soluciones alternativas, rescindir el contrato del tratamiento y no cobrar las cantidades derivadas que faltan por hacer del tratamiento. Por otra parte, las financieras también pueden trasladar los historiales a otras clínicas para continuar con el proceso bucodental. Eso es lo que han hecho financieras como Evo o Cetelem», sentencia el abogado. Asimismo, Vicente Inglada, secretario de la UCE, contempla estas acciones «como positivas porque es una solución que han puesto después de vulnerar el derecho del consumidor. Los afectados no pueden perder la capacidad judicial por el dinero que les ha reembolsado la financiera después de esta estafa», explica. En este sentido, «los afectados no deben dejar de pagar si no les llega una carta suspendiendo los pagos porque hay entidades bancarias que han puesto una multa de entre 30 y 50 euros cada mes», concluye.

Por otro lado, la Plataforma de Afectados por iDental en València «no ven con alivio que una sola financiera deje de cobrar los tratamientos, además, tenemos varias familias que están pagando créditos de personas que ya han fallecido», aclara Sol Sánchez, portavoz de la agrupación, desde una oficina que han montado los mismos perjudicados en Russafa para ayudar a los afectados. Sánchez confirma que «vamos a poner una demanda colectiva contra las financieras porque solo una de las diez ha dejado de pagar una», concluye.