«Los antivacunas no son todavía un problema»

Para expertos como Francisco Javier Roig, jefe del servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico de la Conselleria de Sanidad, el impacto que pueden tener los llamados «antivacunas» todavía no es tal como para que hayan tenido un papel decisivo en brotes como el sufrido por la Comunitat Valenciana este año. «Por suerte los antivacunas aún no están tan arraigados como para que sean un problema grave» en situaciones así, explicó. De hecho, la mayor parte de contagios tras los cuatro casos importados desde finales de 2017 ha sido entre adultos y no entre niños que pudieran no estar vacunados.

Para Roig, esta corriente de padres que deciden no vacunar a sus hijos de enfermedades «a las que se les ha perdido el miedo» es una consecuencia del buen funcionamiento del sistema. «Es como morir de éxito para las vacunas. Se consigue que haya enfermedades que queden en el recuerdo y eso hace que se les pierda el miedo y se olvide la importancia de mantener las coberturas vacunales adecuadas», insiste el especialista que recordó que el sarampión tiene complicaciones de importancia como la encefalitis.

Aunque los especialistas estén a punto de dar por concluido este episodio, la posibilidad de que vuelva a repetirse es alta. «Basta con que cualquier valenciano con un nivel de inmunización pobre salga fuera y se exponga a la enfermedad y se la traiga de vuelta o lleguen como ha sido este caso personas de fuera con la enfermedad. El riesgo siempre existe», apunta Roig, máxime cuando la enfermedad está este año repuntando en toda Europa con 41.000 casos detectados y 37 muertes, lo que está poniendo en peligro el plan de erradicación de la enfermedad.