Podemos pide convocar la Comisión del Botànic para acabar con la confrontación

El secretario general del Podem en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha anunciado este lunes que va a iniciar los contactos para convocar lo antes posible la Comisión de Seguimiento el Pacto del Botànic y "acabar con el clima de confrontación" y "desconfianza" que se ha generado en estos últimos días dentro del Consell, una situación que, "evidentemente" les preocupa porque "nos se nos escapa que esto viene debido a la cercanía del horizonte electoral", ha apuntado.

En su opinión, "cuando verdaderamente debe demostrarse que el Botànic es a prueba de bombas es ahora que se acerca el horizonte electoral". "Hay ciertas tentaciones partidistas que pueden hacer que perdamos más tiempo en luchas internas o en cuestiones de partido que no en conseguir más derechos para los valencianos y valencianas", ha advertido, por lo que ha instado a convocarla Comisión de Seguimiento del Botànic, --"preferiblemente" antes del debate de Política General del próximo 11 de septiembre--, para desarrollar una "una hoja de ruta conjunta" hasta el final de legislatura" y "blindarnos definitivamente de ese contexto en clave partidista".

Estañ se ha referido así en rueda de prensa, junto a la diputada en el Congreso de Unidos Podemos, Ángela Ballester, a las polémicas vividas en el Consell del Botànic durante la última semana por cuestiones como la votación de la Comunitat Valenciana en el Consego de Política Fiscal y Financiero (CPFF) o la ubicación de la futura comisaría especializada en violencia de género.

Ante esta situación, el líder de la formación morada en la Comunitat Valenciana ha avanzado que él "personalmente" llamará al presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), y la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís) para que se convoque la comisión.

"Estamos aún por cumplir el vaciamiento de las diputaciones, estamos aún por cumplir la ejecución de los presupuestos en vivienda y en sanidad, no se ha hecho todavía ni se ha anunciado nada novedoso en la reversión del Hospital de Dénia", ha apuntado, por lo que cree que "es momento de sentarnos, de acabar con este clima y marcar unas líneas de trabajo claras que prioricen una agenda legislativa y que nos eviten este contexto de confrontación".

La última Comisión de Seguimiento del Botànic se celebró el 2 de noviembre del año pasado, ha recordado Estañ. Ahora, de cara un curso legislativo mucho más corto por las elecciones, "es necesario para marcar una hoja de ruta conjunta en lo que queda de legislatura", ha insistido.

EL ADELANTO ELECTORAL, UN "GLOBO SONDA"

A su juicio, se requieren "objetivos claros y compartidos" para evitar que el "conflicto partidista impida que hagamos nuestro trabajo", y más, teniendo en cuenta "los plazos cada vez son más cortos y que cada partido lucha por visibilizarse, lo mejor para evitar globos sonda como adelantos electorales" es trabajar "conjuntamente" y "anteponiendo el qué y los derechos de los valencianos y valencianas a estas ventajas partidistas".

En este punto ha querido dejar claro que "a día de hoy no ven motivos" para un adelanto electoral y "sí muchos puntos del Pacto del Botànic por cumplir". "Aún queda muchísimo por hacer y todo el tiempo que tengamos lo tenemos que aprovechar".

En todo caso, para evitar que el posible adelanto electoral pueda ser una "herramienta de presión no se sabe muy bien de quién", Estañ ha insistido en la necesidad de abordar "conjuntamente" y desde "una posición honesta" lo que es mejor para el Botànic y para la Comunitat Valenciana y "si debe haber un adelanto electoral que sea una decisión conjunta".

Preguntado por las prioridades que deberían marcar esta hoja de ruta, el líder de Podem ha apuntado que su propuesta de Ley de Prevención de Residuos o la ley para evitar las titulizaciones de las hipotecas, serían dos puntos a tener en cuenta, así como otras que están en la agenda del Consell como la ley del cambio climático o la de haciendas locales. En todo caso, en este tramo de legislatura con plazos cada vez más cortos, "las leyes que pensemos más proritarias" serán las que habrá que poner encima de la mesa, ha dicho.

"APOYO" A LOS BOMBEROS FORESTALES

Por otra parte, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha repasado la actualidad valenciana que ha "protagonizado" el verano para expresar su "apoyo a la lucha bomberos forestales" y ha exigido de nuevo al Consell que "cumpla lo acordado en la anterior ley de acompañamiento y no trate de aportar soluciones que no son soluciones en absoluto, que no están pactadas ni con nosotros ni con los bomberos forestales ni con los sindicatos". En este sentido, ha subrayado que en Podem espera que "pasen a formar parte pronto de la administración como se acordó y como así debe ser".

"FLUCTUANTES" DATOS DE TURISMO

En cuanto a los datos "fluctuantes" de turismo, ha apuntado Estañ, en Podemo echan en falta un "debate en profundidad" sobre el modelo de turismo al que se debe ir con un análisis del "impacto del turismo a nivel económico, social y de sostenibilidad". Según ha lamentado, "siguen reproduciendo algunas sinergias del PP con cifras llegada y ocupación pero no se habla de cifras de retorno social".

Asimismo, ha vuelto a defender la implantación de una tasa turística, "una propuesta beneficiosa para el turismo y para la sociedad valenciana", ha augurado. A su juicio, es necesario regular el turismo y "dar herramientas a los ayuntamientos para gestionar todos aquellos costes que tiene el turismo".

Por último, sobre la propuesta de Podem para la Ley de prevención envases, Estañ confía que establezca un "nuevo paragidoma en la gestión de residuos, tras cierto bloqueo por parte del Consell".